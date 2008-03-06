رایزنی متکی و فیصل در فرودگاه قاهره درباره بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این دیدار که یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ موضوع بحران لبنان و پیامدهای احتمالی آن بر اجلاس سران عرب در دمشق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره ای نشده است.

لازم به ذکر است سعود الفیصل که درحال ترک فرودگاه قاهره پس از پایان نشست اتحادیه عرب در این شهر بود با متکی که از نشست سازمان ملل متحد در ژنو برمی گشت؛ در فرودگاه پایتخت مصربا یکدیگر دیدار کردند.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.