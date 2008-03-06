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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۴

رایزنی متکی و فیصل در فرودگاه قاهره درباره بحران لبنان

رایزنی متکی و فیصل در فرودگاه قاهره درباره بحران لبنان

وزیران امور خارجه کشورهای عربستان سعودی و ایران شب گذشته در فرودگاه قاهره با یکدیگر دیدار و درباره بحران لبنان با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این دیدار که یک  ساعت و نیم به طول انجامید؛ موضوع بحران لبنان و پیامدهای احتمالی آن بر اجلاس سران عرب در دمشق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره ای نشده است.

لازم به ذکر است سعود الفیصل که درحال ترک فرودگاه قاهره پس از پایان نشست اتحادیه عرب در این شهر بود با متکی که از نشست سازمان ملل متحد در ژنو برمی گشت؛ در فرودگاه پایتخت مصربا یکدیگر دیدار کردند.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.

کد مطلب 650621

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