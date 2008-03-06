پلیس بانوان بر ستاد انتخاباتی زنان نظارت می کنند

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و ایجاد امنیت رای دهندگان کرجی از ماه ها قبل در شهرستان شروع شده و گروه های ویژه نسوان نیز امسال به صورت ویژه به منظور گشت زنی در خیابانها و نظارت بر ستادهای بانوان راه اندازی شده است.

وی افزود: تاکنون هیچگونه تخلف تبلیغاتی از سوی کاندیداها سر نزده است و اینگونه تخلفات نسبت به سالهای گذشته 100 درصد کاهش داشته است و امید می رود تا روز انتخابات نیز همین روش ادامه یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: نصب پوستر بر روی شیشه های مغازه ها، دیوارها، صندوق های پستی، علائم راهنمایی و رانندگی و ... ممنوع است و جلسات توجیهی از سوی ستاد تامین امنیت انتخابات برای کاندیداها برگزار شده است که بهانه ای برای تخلف از مقررات نداشته باشند.

وی یادآور شد: در مجموع 507 شعب اخذ رای در شهرستان کرج برپا می شود که پلیس ضامن ایجاد امنیت این شعب است و از رای مردم صیانت می کند و اجازه هیچگونه تخلفی را به کاندیداها، حامیان آنان و مردم نمی دهد.