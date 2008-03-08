سیستم تغذیه دانشگاه تهران باید ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گلدانساز روز پنجشنبه در مراسم افتتاح رستوران دانشجویان مجتمع خوابگاههای چمران با بیان این مطلب افزود: انتظار می رود ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه در بحث تغذیه دانشجویی که یکی از مباحث مهم رفاهی دانشجویان است، حمایت کنند تا بتوان سیستم تغذیه دانشگاه را ارتقا بخشید.

مدیرکل امور خوابگاههای دانشگاه تهران اضافه کرد: غذا در مجموعه رستوران خوابگاههای چمران پخت و آماده توزیع می شود. تاکنون فقط حدود 25 درصد ساکنان متقاضی غذا بودند اما بر اساس وظیفه اداری تلاش می شود تا با ارتقای کیفیت تغذیه آمار دانشجویانی که در خوابگاهها غذا می گیرند، افزایش پیدا کند.

گلدانساز خاطرنشان کرد: رستوران مجموعه خوابگاههای چمران حدود 8 سال متوقف شده بود و با پیگیری هایی که در حوزه های مختلف صورت گرفت، آماده افتتاح شد.

به گزارش مهر، به گفته مدیرکل امور پشتیبانی دانشگاه تهران قرارداد اولیه رستوران مجموعه خوابگاههای چمران مربوط به سال 82 می شود که بعد از مدت 2 سال به دلیل مشکلاتی که در اجرای آن از سوی پیمانکار و مشاور وجود داشت عملیات آن متوقف شد تا اینکه عملیات آن در شهریور ماه 86 شروع شد.

مقدادی گفت: مبلغ پیمان حدود 550 میلیون تومان و تجهیزات آشپزخانه و سردخانه نیز برابر 16 و نیم درصد کل این مبلغ است. متراژ کل بنا یک هزار و 320 متر مربع و متراژ سالن سلف سرویس 620 متر مربع است. رستوران خوابگاههای چمران دارای ظرفیت طبخ یک هزار پرس در هر وعده و ظرفیت سرویس دهی 800 نفر در هر وعده غذا با فرض سه نوبت است.

وی از پیش بینی فضای فیزیکی در خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران برای راه اندازی نانوایی، سوپر مارکت و میوه فروشی خبر داد.