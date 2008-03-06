آتش بازی رم در مادرید / شالکه آبروی ژرمن ها را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا شب گذشته با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در آن تیم های رم ایتالیا، چلسی انگلستان و شالکه آلمان با برتری مقابل رقبای خود به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

تیم فوتبال رم ایتالیا شب گذشته در مقابل بیش از 80 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو دست به کار بزرگی زد و همچون بازی رفت با نتیجه 2 بریک مقابل میهمان خود رئال مادرید به برتری رسید. رم که برای راهیابی به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا به یک نتیجه تساوی نیاز داشت از همان ابتدای بازی پابه پای میزبان قدرتمند خود دوید و در نهایت از سد این گذشت.

رمی ها که در جریان بازی بارها تا آستانه فتح دروازه رئال مادرید پیش رفته بودند به دنبال اخراج "په په" در دقیقه 70 جانی تازه گرفتند و با هنرمندی میرکو ووچینیچ در خانه رئال آتش بازی به راه انداختند. برای رم در این بازی جذاب و تماشایی رودریگو تادی (73) و میرکو ووچینیچ (2+ 90) گلزنی کردند و تنها گل رئال را نیز رائول گونزالز در دقیقه 75 به ثمر رساند.

با این نتیجه تیم رم در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل رئال مادرید به برتری 4 بر2 رسید و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا را به دست آورد.

در دیگر بازی جذاب شب گذشته چلسی مقابل میهمان خود المپیاکوس یونان به برتری 3 برصفر رسید. چلسی که در بازی رفت با نتیجه تساوی بدون گل مقابل حریف یونانی متوقف شده بود با حمایت بیش از 37 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه استامفورد بریج به میدان رفت و خیلی زود در دقیقه 5 توسط میشائیل بالاک به گل رسید. آبی پوشان لندنی در ادامه دو بار دیگر در دقایق 25 و 48 به ترتیب توسط فرانک لمپارد و سولومون کالو به گل رسیدند تا ضمن کسب برتری 3 برصفر مقابل سرخپوشان المپیاکوس جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا را به دست آورند.

شالکه، نایب قهرمانان فصل گذشته فوتبال آلمان، همچون مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا در مرحله حذفی نیز فراتر از حد تصور ظاهر شد و با پشت سر گذاشتن تیم فوتبال پورتو پرتغال به جمع هشت برتر اروپا راه یافت. شالکه که در بازی رفت مقابل حریف پرتغالی به برتری یک برصفر رسیده بود در بازی برگشت که شب گذشته در ورزشگاه دراگائو پرتغال برگزار شد، با همین نتیجه بازی را به این تیم واگذار کرد.

با این شرایط جدال دو تیم پورتو و شالکه ابتدا در وقت های اضافه و پس از آن در ضربات پنالتی ادامه پیدا کرد. در ضیافت پنالتی ها نیز تیم فوتبال شالکه نمایشی خیره کننده داشت و با شکست 4 بریک میهمان خود راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا شد.

با اتمام بازی های شب گذشته تیم های منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی، آ اس رم، شالکه، فنرباغچه و بارسلونا جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا را به دست آورده اند.

در تنها دیدار باقی مانده از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا سه شنبه هفته آینده تیم های فوتبال اینترمیلان ایتالیا و لیورپول انگلستان در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به دیدار هم می روند تا از جمع آنها نیز یک تیم به هفت تیم فوق در مرحله یک چهارم اضافه شود.