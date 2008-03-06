کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در کرج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران، صبح امروز در مراسم افتتاح این کتابخانه اظهار داشت: یکی از ماموریتهای مهم این بنیاد زمینه سازی در حوزه دفاع مقدس در بین نسل سوم و جوانان است که این امر با جمع آوری مستندات، استفاده از آثار قلمی، کتابها و خاطرات افراد حاضر در دوران جنگ میسر می شود.

وی افزود: در این راستا راه اندازی کتابخانه های حاوی این موضوعات و تجهیز و گسترش آنها می تواند این بنیاد را در رسیدن به هدف اصلی خود در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق کتابخوانی یاری کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: معاونت ادبیات این مجموعه با هدف مجهز کردن کتابخانه های دبیرستانها، مراکز پیش دانشگاهی، مراکز نظامی و انتظامی نزدیک به دو هزار جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس به این مجموعه ها اهدا کرده است.