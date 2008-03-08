تعداد روستاییان تحت پوشش بیمه اجتماعی به 615 هزار خانوار رسید

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود تعداد روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه اجتماعی تا پایان سال جاری تا حد بسیاری افزایش یابد.

وی به تاثیر تبلیغات در روی آوردن روستاییان و عشایر به سمت بهره مندی از خدمات بیمه اجتماعی اشاره کرد و افزود : تبلیغاتی که طی چند ماه اخیر از طریق صدا و سیما در ارتباط با خدمات بیمه اجتماعی آغاز شده به نحوی شمار افراد تحت پوشش را افزایش داده است ، اما با این وجود معتقد هستیم که باید اقدامات جدی تری در ارتباط با آگاه نمودن روستاییان از خدمات بیمه اجتماعی انجام شود.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر همچنین در ارتباط با تکلیف پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار شهری گفت: تا کنون فقط مذاکرات اولیه در این خصوص با مشاور رئیس جمهور در امور زنان انجام شده و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

وی خاطر نشان کرد: آمادگی کامل را برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار شهری را داریم.