روند افزایش طلاق در نسل جوان باید بازبینی شود

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر اینکه ، دستگاه قضائی و به خصوص دادگاههای خانواده باید نگاه ویژه ای نسبت به افزایش آمار طلاق داشته باشند، افزود: بی توجهی به روند افزایشی طلاق در نسل جوان منجر به تشدید این معضل در جامعه خواهد شد.

وی نسبت به افزایش طلاق های توافقی هشدار داد و گفت: مسیر طلاق توافقی در سیستم قضائی به حدی آسان است که با کمترین مشکل و در مدت زمانی کوتاه، طی می شود و به طور حتم سرعت عمل در این مسیر به هیچ عنوان منطقی نیست و ایجاب می کند این سرعت در ارتباط با سایر پرونده ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است به دنبال طلاق آسیب های متعدد و جدی گریبان گیر زوجین می شود و اگر حقوق قانونی آنان نیز مورد بی توجهی قرار گیرد این آسیب به طور حتم دو چندان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در انتخاب قضات دادگاه خانواده دقت بیشتری اعمال شود، خاطر نشان کرد: قضات دادگاه خانواده باید افراد روانشناس و جامعه شناسی باشند و صرفا با موضوع طلاق به عنوان یک پدیده قضائی و حقوقی برخورد نکنند.

اسحاقی خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد در شرایط حاضر اغلب طلاق ها از نوع بائن است و کمتر طلاق رجعی صورت می گیرد در حالی که باید گفت ، اگر بناست زندگی مشترکی به جدایی منتهی شود بهتر است ، طلاق رجعی به زوجین پیشنهاد شود.