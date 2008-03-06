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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۵

متکی به دیدار بشار اسد می رود

متکی به دیدار بشار اسد می رود

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه آتی برای دیدار با مقامهای بلندپایه سوریه از جمله رئیس جمهوری این کشور،راهی دمشق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع آگاه اعلام کردند: "منوچهر متکی" درخلال این سفر علاوه بر دیدار با بشار اسد، با "فاروق الشرع" معاون وی و همچنین با ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه دیدار خواهد کرد.

به گفته این منابع، "منوچهر متکی" مسئولان سوری را از نتایج سفر محمود احمدی نژاد به عراق مطلع خواهد کرد.

این دومین سفر "متکی" طی دو ماه گذشته به دمشق به شمار می رود که درچارچوب همکاری و هماهنگی موجود بین دو کشور ایران و سوریه انجام می شود.

منابع مذکور خاطرنشان کردند: دوطرف ایرانی و سوری دراین دیدار درباره اوضاع لبنان، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه گفتگومی کنند.

این روزنامه چاپ بیروت درادامه افزود: متکی و مقامهای سوری همچنین درباره مقدمات برگزاری اجلاس سران عرب در اواخرماه مارس در دمشق با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند؛ به ویژه اینکه انتظار می رود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز به آن دعوت شود.

این درحالی است که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته سفر رسمی سه روزه به دمشق را برای شرکت در نشستهای مشترک ایران و سوریه آغاز کرد.

کد مطلب 650638

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