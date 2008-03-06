دیدار داوودی با ناجی عطری /حمایت سوریه و ایران از برقراری ثبات درلبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "محمد ناجی عطری" در آغاز نشستهای کمیته عالی مشترک سوریه و ایران بر حمایت سوریه از مقاومت لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل تاکید کرد.

وی همچنین خواستار اتحاد تمام گروههای فلسطینی در برابر تجاوزات اسرائیل شد و در ادامه از جامعه بین المللی خواست برای رفع محاصره ظالمانه نوارغزه و توقف تجاوزات اسرائیل، این رژیم را تحت فشار قرار دهد.

عطری در ادامه ضمن تاکید براهمیت برقراری امنیت و ثبات عراق و خروج اشغالگران از آن،از مواضع ایران در برابر فشارها و چالشهای فراروی سوریه و حمایت از ملت فلسطین در برابر جنایتهای اسرائیل قدردانی کرد.

نخست وزیر سوریه همچنین بر حمایت کشورش از ایران در مقابله با فشارها به سبب پافشاری بر حق مشروع خود در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

وی خواستار حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران شد و اعلام کرد: جامعه بین المللی باید مسئولیت خویش را برای ایجاد منطقه ای عاری از سلاحهای کشتار جمعی و چشم پوشی نکردن از زرادخانه هسته ای اسرائیل که خطری برای امنیت و ثبات در سطح منطقه ای و بین المللی محسوب می شود؛ بپذیرد.

از سوی دیگر "پرویز داوودی" معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم و اعلام کرد: ایران از ملت فلسطین حمایت می کند.

وی درباره حل بحران لبنان نیز گفت : حل بحران لبنان باید از طریق توافق گروههای لبنانی و خواست تمام لبنانی ها صورت گیرد. وی در عین حال بر مخالفت ایران با دخالتهای خارجی در امور داخلی لبنان تاکید کرد.

معاون رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار خروج اشغالگران از عراق شد و تصریح کرد: خروج اشغالگران شرایط مناسب را برای ایجاد روابط سازنده میان عراق و کشورهای همسایه فراهم خواهد کرد.