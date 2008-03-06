ورزشکاران حضور هوشیارانه ای در انتخابات خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدعلی آبادی، شامگاه چهارشنبه در مراسم راه اندازی سالن ورشی بانوان و آقایان شهرستان ساوه در جمع مردم اظهار داشت: ورزشکاران نیز مانند سایر اقشار طی مقاطع مختلف انقلاب در صحنه ها حضور داشته و در انتخابات مجلس نیز حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری طی 30 سال پیروزی، 30 انتخاب با حضور مردم برگزار نشده است، خاطرنشان کرد: دشمنان در هر انتخابات برای انحراف افکار عمومی تلاش می کنند و در هر انتخابات نیز مردم با حضور خود نقشه های دشمن را نقش بر آب می کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه بیشترین حجم پروژه های ورزشی نظام در 5/2 سال گذشته در کشور انجام شده است، افزود: در این مدت بیش از دو هزار پروژه ورزشی کوچک و بزرگ در کشور راه اندازی شده و این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در سال جدید ادامه می یابد.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی بیش از 20 پروژه ورزشی در استان مرکزی در سفر یک روزه خود به این استان عنوان کرد: 35 پروژه ورزشی دیگر در اوایل سال آینده در این استان به بهره برداری می رسد.

عل آبادی استان مرکزی را استانی صنعتی خواند و خاطرنشان کرد: فضاهای ورزشی استان مرکزی باید افزایش یابد.

وی بیان داشت: پس از افتتاح دو سالن ورزشی ساوه، چهار سالن ورزشی دیگر در استان و استادیوم فوتبال نیز در ساوه ساخته می شود.

همزمان با سفر علی آبادی به استان مرکزی بهره برداری از 20 پروژه ورزشی که 16 مورد آن مصوبه سفر دولت به استان مرکزی بود، انجام شد.

برای ساخت این پروژه های ورزشی بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین با حضور معاون رئیس جمهور، کلنگ مجتمع فرهنگی ورزشی و علمی کاربردی (دانشگاهی) صفا و مجتمع بین راهی مهتاب در ساوه به زمین زده شد.