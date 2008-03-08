حمید قزوینی سخنگوی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصویب شورای مرکزی خانه احزاب مقرر شد، به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خصوص مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی نشستی فوق العاده در روز پنج شنبه 23 اسفند ماه برگزار شود.

به گفته وی، در این نشست فوق العاده خانه احزاب که جمعی از احزاب و گروه های غیر دولتی و نیز نمایندگان گروه های فلسطینی و شخصیت های سیاسی حضور خواهند داشت، راهکارهای جلوگیری از نسل کشی در فلسطین اشغالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی خانه احزاب اعلام کرد : جزئیات برگزاری این نشست به زودی اعلام می شود.

سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این مجمع نیروهای خط امام (ره) نیز طی درخواستی به خانه احزاب، تشکیل نشستی فوق العاده برای بررسی راهکارهای جلوگیری از نسل کشی فلسطینی ها در غزه را خواستار شده بود.