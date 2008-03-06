20 مدرسه در کرج قلع و قمع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی، صبح امروز در کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج اظهار داشت: مالک زمینهای 20 مدرسه در ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج بیش از سه سال است که با طرح شکایت به دادگاه حکم قلع و قمع این مدارس را گرفته است و این شکایت حتی به مجمع تشخیص نیز رسیده و حکم به نفع مالک صادر شده است.

وی افزود: به منظور تملک این مدارس باید 200 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یابد که تاکنون یک ریال نیز به این امر اختصاص نیافته و طبق آخرین حکم، تنها یک سال و چند ماه به منظور خرید و تملک این مدارس برای آموزش و پرورش وقت تعیین شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: استانداری و فرمانداری باید در جهت تامین اعتبارات لازم اقدام کنند تا در سال آینده با کمبود سرانه آموزشی در این ناحیه مواجه نشوند.

حلیمی ضمن در خواست کمک ویژه مسئولان جهت تملک این مدارس از مدیران نوسازی نیز که در سال گذشته هفت مدرسه را در ناحیه یک تخریب و بازسازی کردند، تقدیر کرد.