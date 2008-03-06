ساخت خودروی ویژه حرکت بر روی سطوح صعب العبور

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی آزمایشی MILA Alpin نام داشته و از قابلیتهای حرکتی مختلفی بر روی یخ و برف برخوردار است.

این خودروی ویژه که در یک شرکت بین المللی طراحی و ساخت سیستمهای حرکتی خودکار طراحی و ساخت شده است، به گونه ای ارائه شده که به راحتی بر روی سطوح با شیب زیاد (تا 45 درجه) به راحتی حرکت می کند.

MILA Alpin از ضریب آلایندگی زیست محیطی بسیار پایینی نیز برخوردار است به طوری که به ازای طی هر یک کیلومتر تنها کمتر از100 گرم دی اکسید کربن وارد هوای اطراف می کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این خودرو از نوع سیستمهای حرکتی دوگانه سوز است و با استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز حرکت می کند.

این خودرو به پیشرفته ترین سیستمهای ردیابی و تعیین مسیر مجهز بوده و راننده برای طی کردن سخت ترین مسیرهای حرکتی کار چندان سختی پیش رو ندارد.