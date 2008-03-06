100 درصد تسهیلات خود اشتغالی کرمانشاه جذب شده است

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، غفوری، صبح امروز در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه توسط مجموعه مدیریتی استان در راستای حل مهمترین استان، تلاشهای خوبی انجام شده است و این موضوع تا رسیدن به هدف مشخص شده با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مدیران همچنان باید نسبت به رفع مشکل بیکاری و اشتغالزایی جوانان تلاش کنند، خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات اشتغالزایی از محل بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین از سوی دولت نهم یکی از اقدامات بسیار مهم است که هدف گزاریها در این خصوص با جدیت دنبال شده است.

غفوری ادامه داد: طی دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در زمینه جذب تسهیلات بنگاه های اقتصادی کوچک در استان صورت گرفته که منجر به ایجاد اشتغال و تولید شده است.

در ادامه این جلسه، طرحهای آماده تصویب مطرح شامل 435 طرح با اعتبار 12 میلیارد و 700 میلیون تومان و اشتغالزایی برای یک هزار و 99 نفر به تصویب اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رسید.

سهم صنعت در این مصوبات، پنج طرح با اعتبار یک میلیارد و 900 میلیون تومان و اشتغالزایی 65 نفر، خدمات 178 طرح با اعتبار چهار میلیارد و 822 میلیون تومان و اشتغالزایی برای 620 نفر و کشاورزی نیز 252 طرح با اعتبار پنج میلیارد و 900 میلیون تومان و اشتغالزایی برای 414 نفر است.