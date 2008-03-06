رسانه ها نگاه گزینشی به کاندیداها نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند، صبح پنج شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای حدود دو میلیون نفر جمعیت است، افزود: این استان یکی از استانهای متنوع در زمینه قومیت و مذهب است و رسانه ها باید زمینه های وحدت و انسجام را در برهه های مختلف و عرصه های سرنوشت ساز فراهم کنند.

وی ادامه داد: جمعیت مذهبی استان کرمانشاه شامل 67 درصد شیعه، 21 درصد اهل سنت و 11 درصد سایر مذاهب است و از لحاظ تاریخی دارای هشت هزار سال قدمت است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه با بیان اینکه انتخابات عرصه شناسایی میزان پایبندی شهروندان به نظام است، عنوان کرد: مردم ایران اسلامی همواره با حضور پرشور در انتخابات وجود مولفه مردمسالاری دینی در کشور را به جهانیان نشان داده اند.

فرازمند حضور پرشور و پرشکوه مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس را موجب وحدت و یکپارچگی در جامعه عنوان کرد و افزود: در سالی که به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده، ‌لزوم وحدت مردم و حضور پرشکوه آنان در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات بیشتر حس می شود.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای شش حوزه انتخابیه کرمانشاه، اسلام آباد، قصرشیرین، پاوه، کنگاور و سنقر است، خاطرنشان کرد: این استان دارای 14 شهرستان و 15 بخش مستقل است که از شش حوزه، هشت نماینده به مجلس راه می یابند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه تعداد واجدین شرایط رای در استان را یک میلیون و 270 هزار و 631 نفر عنوان کرد و گفت: تعداد هزار و 423 صندوق اخذ رای در استان پیش بینی شده که از این تعداد 804 صندوق ثابت و 619 صندوق سیار است، همچنین از لحاظ شهری و روستایی نیز 764 صندوق شهری و 659 صندوق نیز روستایی هستند.

وی بیان داشت: یک هزار و 650 دستگاه رایانه برای برگزاری انتخابات رایانه ای در این استان پیش بینی شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان تعداد نهایی کاندیداهای تایید شده را در استان 108 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 46 نفر به حوزه کرمانشاه، 18 نفر اسلام آباد، 9 نفر پاوه، 12 نفر سنقر، 14 نفر قصرشیرین و 9 نفر نیز به حوزه کنگاور اختصاص دارد.

وی رده سنی کاندیداهای تایید شده نهایی را از 30 تا 39 سال 36 نفر، از 40 تا 49 سال 56 نفر و از 50 تا 60 و بالاتر را 16 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: وضعیت تحصیلی کاندیداهای تایید شده نهایی مشتمل بر 65 نفر حوزوی، 57 نفر لیسانس، 28 نفر فوق لیسانس و 18 نفر دکترا است.

فرازمند ابراز امیدواری کرد: رسانه ها و مطبوعات با فراهم ساختن زمینه های لازم جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم در این دوره از انتخابات، بیش از پیش به ایجاد شور و نشاط در جامعه کمک کنند.