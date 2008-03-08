1700 هکتار از عرصه های منابع طبیعی آذربایجان غربی خلع ید شد

جعفر صادق امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: در سال جاری از دو هزار و 300 پرونده ارسالی از سوی منابع طبیعی استان به مراجع قضایی در خصوص بازپسگیری اراضی ملی در استان تاکنون 1700 هکتار خلع ید شده است.

وی از زمین خواری به عنوان یکی از معضلات استان آذربایجان غربی یاد کرد و گفت: این امر در سالهای اخیر با تشدید فعالیتهای این نهاد این میزان کاهش یافته است.

وی همچنین از صدور 130هزار هکتار پروانه چرا در استان طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این میزان در سال 87 به 200هزار هکتار خواهد رسید.

وی در ادامه هزار و 380 هکتار ذخیره نزولات، دو هزار و 938 هکتار کپه کاری، هزار و 566 هکتار کود پاشی، هزار و 475هکتار بذرکاری و 114فقره مرمت چشمه را از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

امیری به تحقق 54 درصدی اعتبارات این اداره کل در سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال میزان اعتبارات منابع طبیعی استان بیش از 9 میلیارد و150 میلیون ریال بود که با تحقق کامل اعتبارات و اجرای طرحهای در دست اقدام شاهد تحول خوبی در این بخش خواهیم بود.