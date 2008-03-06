ازسرگیری حملات ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، ازسرگیری حملات ترکیه علیه این شورشیان، پنج روز پس از عقب نشینی نیروهای ترکیه از این منطقه صورت می گیرد و نشان دهنده آن است که حملات نیروهای ترک علیه این عناصر همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته مقامهای غربی،هواپیماها و توپخانه های ترکیه، منطقه "زپ" را هدف حملات خود قرار دهند؛ یعنی همان منطقه کوهستانی در عراق که در آنجا نیروهای زمینی ترکیه با عناصر پ.ک.ک در حمله هشت روزه ای که روز جمعه به پایان رسید، مبارزه کردند. این منطقه پایگاه اصلی پ.ک.ک در شمال عراق است.

ژنرال "عمر شریف" از ستاد نیروهای مرزی عراق گفت که در حملات اخیر نیروهای ترکیه هیچ تلفاتی گزارش نشده است. عناصر پ.ک.ک دارای مهارت لازم در حرکت سریع و پنهان شدن در لابلای کوهها هستند.

"عبدالله احمد" سخنگوی شبه نظامیان کرد("پیشمرگ") عراق در"عمادیه" یکی از شهرهای کرد در نزدیکی این منطقه که بمباران شد، گفت : این حمله حدود دو ساعت و نیم طول کشید.

عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان آغاز شده بود.

ارتش ترکیه دهم اسفند در بیانیه ای اعلام کرد: پس از حمله زمینی به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)،عملیات نظامی پایان یافته و نیروها به پایگاههای خود در ترکیه مراجعت کرده اند.