به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلمنامه این پروژه را ادوین کانیستریسی و فردریک ستن نوشته‌اند و داستان درباره یک فرانسوی نیست‌انگار و خودخواه با بازی کری است که قرار می‌شود تابلو به سرقت‌رفته مونا لیزا را منتقل کند و در این راه به سرزمین مادری خود دل می‌بندد.

فیلم جدید کری با بودجه‌ای در حدود 13 میلیون دلار ساخته می‌شود. بازیگر 46 ساله در حال حاضر در فیلم "سرود کریسمس" رابرت زمه‌کیس نقش‌آفرینی می‌کند که اقتباسی از رمان معروف چارلز دیکنز است و در آن نقش شخصیت اسکروج را به عهده دارد. گری اولدمن دیگر بازیگر این فیلم است.

او اخیرا در انیمیشن Horton Hears a Who دکتر سوس جای شخصیت اصلی صحبت کرد.‌ "بله‌‌قربان‌گو" یکی دیگر از پروژه‌های جدید اوست که به کارگردانی پیتن رید در مراحل پس از تولید قرار دارد. "شماره 23"، "مجموعه وقایع ناگوار لمونی اسنیکت" و "درخشش ابدی یک ذهن پاک" از دیگر فیلم‌های اخیر کری است.

"جانو" دومین فیلم سینمایی ریتمن 31 ساله اخیرا در چهار رشته از جمله در بخش بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار بود و جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برد. این فیلم مستقل تاکنون در سطح جهانی 175 میلیون دلار فروش داشته است. "ممنون از سیگار" اولین فیلم ریتمن نیز سال 2005 با استقبال مواجه شد.