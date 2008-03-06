تهدید کشورهای عضو اتحادیه عرب به خروج از پیمان NPT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شب گذشته در پایان یکصد وبیست و نهمین نشست خود در قاهره در بیانیه ای درباره خطرات سلاحهای هسته ای رژیم اسرائیل بر امنیت و ثبات در منطقه اعلام کردند: کشورهای عربی به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) پایبندند و به منظور برقراری امنیت و ثبات در منطقه؛ بدون استثنا به این معاهده پیوسته اند.

در ادامه گفته شده است: تداوم سیاست هسته ای اسرائیل، تمام منطقه را به مسابقه تسلیحاتی خواهد کشاند و امنیت و ثبات آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به گفته این وزیران، سکوت جامعه بین المللی در برابر برنامه های هسته ای اسرائیل سبب شده است این رژیم با پیوستن به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای مخالفت کند.

وزیران امور خارجه عرب در ادامه خودداری اسرائیل از پیوستن به NPT را محکوم و اعلام کردند: به محض اینکه اسرائیل اعلام کند دارای تسلیحات هسته ای است، اعراب خروج خود را از پیمان NPT اعلام خواهند کرد.

در پایان بر ضرورت اتخاذ گامهای کاربردی و موضع عربی یکسان برای عاری شدن منطقه از سلاحهای هسته ای تاکید شده است.

به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود،اما با این حال آمریکا و متحدان غربی این کشور نه تنها هیچ اقدامی علیه این رژیم اشغالگر مجهز به سلاحهای ویرانگر نمی کنند که بر خلاف قوانین بین المللی با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت به کارشکنی ها و مانع تراشی های خود در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد و پایبند آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهند.