موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر پیام نور در کرج مجوز فعالیت ندارد

حمید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هیچ موسسه ای در کرج جهت برگزاری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مجوز فعالیت ندارد و شعارهای بی اساس و وعده های غیرعملی این موسسات در خصوص ورود به دانشگاه بدون کنکور، حقیقی نیست.

وی از دانشجویان خواست فریب تبلیغات بی اساس این موسسات را نخورند و برای ادامه تحصیل خود در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه از طریق دفترچه هایی که در دو نوبت در سال از طریق ادرات پست و با اعلام در رسانه ها توزیع می شود، اقدام کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق هماهنگیهای به عمل آمده با دادستانی کرج مقرر شده است با این نوع موسسات برخورد قانونی صورت گیرد.

ملکی یادآور شد: متقاضیان دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور کرج برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با واحد آموزش این دانشگاه با شماره 2821553 تماس بگیرند.