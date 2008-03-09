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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر پیام نور در کرج مجوز فعالیت ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کرج گفت: هیچ یک از موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر پیام نور در کرج مجوز فعالیت ندارند و فعالیت تمامی موسساتی که در این زمینه تبلیغ می کنند غیرمجاز است.

حمید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هیچ موسسه ای در کرج جهت برگزاری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مجوز فعالیت ندارد و شعارهای بی اساس و وعده های غیرعملی این موسسات در خصوص ورود به دانشگاه بدون کنکور، حقیقی نیست.

وی از دانشجویان خواست فریب تبلیغات بی اساس این موسسات را نخورند و برای ادامه تحصیل خود در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه از طریق دفترچه هایی که در دو نوبت در سال از طریق ادرات پست و با اعلام در رسانه ها توزیع می شود، اقدام کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق هماهنگیهای به عمل آمده با دادستانی کرج مقرر شده است با این نوع موسسات برخورد قانونی صورت گیرد.

ملکی یادآور شد: متقاضیان دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور کرج برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با واحد آموزش این دانشگاه با شماره 2821553 تماس بگیرند.

کد مطلب 650664

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