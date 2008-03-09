رمان برگزیده منتقدان مطبوعات تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان فرخنده آقایی درباره زندگی یک زن مسیحی ایرانی در سالهای پایانی دهه 70 است. نویسنده در این رمان با استفاده از تکنیک روایی یادداشتهای روزانه اثری خواندنی را خلق کرده که طی آن سرنوشت تلخ و تکان دهنده شخصیت رمان بدون اغراق گویی روایت شده است.

این داستان فرم گرا قصه زنی را روایت می کند که در سالهای میانسالی به سر می برد و با وجود روزگار خوشی که در گذشته داشته است جایی برای ماندن و خوابیدن ندارد. او با عضویت در کتابخانه شبانه روزی فرهنگسرای اندیشه روزها و شبهای خود را در آنجا سپری می کند...

به گفته آقایی، تحقیق درباره مسائل اجتماعی مطرح در این کتاب هشت سال و نگارش آن نیز سه سال طول کشیده است. به گفته وی هیچ ناشری دو سال قبل این رمان را چاپ نکرد و وی مجبور شد آن را با هزینه شخصی منتشر کند.

"راز کوچک"، "جنسیت گمشده و "گربه های گچی" و... دیگر آثار این نویسنده را تشکیل می دهد.

رمان برگزیده کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعات با قیمت 4200 تومان توسط نشر ققنوس منتشر شده است.