رهبران مسلمان و مقامات واتیکان خواهان گفتگوهای دایمی با یکدیگر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یحیی سرجیو پالاویسینی نایب رئیس جامعه اسلامی دینی ایتالیا گفت: باید گفتگو را به دنبال موفقیتهای بزرگ ژان پل دوم به‌روز کنیم.

تصمیم به برگزاری جلسات گفتگوی منظم در پایان نشست دو روزه رهبران مسلمان و مسیحی در واتیکان اعلام شد. این دیدار به ریاست کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان اداره می‌شد.

هیئت مسلمان به رهبری شیخ عبدالکریم مراد رئیس آکادمی اسلامی تراست بریتانیا و با حضور ابراهیم کالین سیلک استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون بودند. این نشست به دنبال پاسخ واتیکان به نامه علمای مسلمان به رهبران و متفکران مسیحی صورت گرفت.

نخستین دیدار این انجمن طی روزهای 4 تا 6 نوامبر(13 تا 15 آبان) در رم با حضور 24 رهبر و علمای دینی از هر کدام از طرفین برگزار می‌شود که طی آن به موضوعاتی چون: عشق خداوند، محبت به همسایه، بنیادهای الهیاتی و معنوی و کرامت انسان و احترام متقابل مورد بحث قرار می‌گیرند. در این نشست همچنین پاپ بندیکت نیز سخنرانی می‌کند.

کاردینال تارسیسکو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان گفت: پاپ با هدف بررسی پیوندهای میان ما بدون کم اهمیت شمردن یا نادیده گرفتن تفاوتهای ما با رهبران مسلمان دیدار می‌کند.

روابط کاتولیکها و مسلمانان پس از سخنرانی پاپ در سال 2006 در دانشگاه رگنزبرگ تیره و تار شد.