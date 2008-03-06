لیورپول از سد وستهام گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری معوقه از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان شب گذشته تیم های لیورپول و وستهام در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان به برتری 4 برصفر تیم میزبان انجامید.

در این بازی که در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر برگزار شد برای تیم لیورپول فرناندو تورس در دقایق (8، 61 و 81) و استیون جرارد در دقیقه (83) گلزنی کردند.

با این پیروزی تیم فوتبال لیورپول 53 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است :

1- آرسنال 65 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- چلسی 58 امتیاز

4- لیورپول 53 امتیاز- تفاضل گل 30+

5- اورتون 53 امتیاز- تفاضل گل 22 +

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18- ریدینگ 25 امتیاز

19- فولهام 19 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز