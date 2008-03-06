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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

لیورپول از سد وستهام گذشت

لیورپول از سد وستهام گذشت

تیم فوتبال لیورپول شب گذشته در دیداری عقب افتاده از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان مقابل وستهام به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری معوقه از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان شب گذشته تیم های لیورپول و وستهام در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان به برتری 4 برصفر تیم میزبان انجامید.

در این بازی که در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر برگزار شد برای تیم لیورپول فرناندو تورس در دقایق (8، 61 و 81) و استیون جرارد در دقیقه (83) گلزنی کردند.

با این پیروزی تیم فوتبال لیورپول 53 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است :
1- آرسنال 65 امتیاز
2- منچستریونایتد 64 امتیاز
3- چلسی 58 امتیاز
4- لیورپول 53 امتیاز- تفاضل گل 30+
5- اورتون 53 امتیاز- تفاضل گل 22 +
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18- ریدینگ 25 امتیاز
19- فولهام 19 امتیاز
20- دربی کانتی 10 امتیاز

کد مطلب 650675

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