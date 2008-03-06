نامزد نخست وزیری پاکستان امروز معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر پاکستان که رهبری پارلمان را بر عهده خواهد گرفت، می تواند سرنوشت "پرویز مشرف" رئیس جمهوری این کشور را تعیین کند.

فرد پیشتاز برای نخست وزیری "مخدوم امین فهیم" است که معاون"بی نظیر بوتو"رهبر سابق حزب مردم پاکستان و مورد احترام شدید وی بوده است.

"فرحت الله بابار" سخنگوی این حزب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:" آصف زرداری" معاون حزب مردم که عملا رهبری آن را بر عهده دارد امروز با قانونگذاران این حزب که به تازگی انتخاب شدند، برای رایزنی دیدار می کند .

یک مقام ارشد این حزب هم گفت: با این وجود، پس از آنکه زرداری، نظرات اعضا را شنیده، این حزب به معرفی نخست وزیر بسیار نزدیک شده است.

یکی از مشاوران نزدیک بی نظیر بوتو رهبر سابق حزب مردم هم گفت : فهیم 69 ساله که یکی از وفادارترین افراد نزدیک به بوتو بوده روز گذشته دیداری 45 دقیقه ای با زرداری داشت. رقیب دیگر،"احمد مختار" کارخانه دار پاکستانی است که رابطه نزدیکی با زرداری دارد.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان(که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد .