اسامی داوران دیدارهای آغازین لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این روز بنجامین ویلیام استرالیایی بازی سپاهان - الاتحاد سوریه را سوت می زند و عبدو عبدالرحمان از قطر نیز داور دیدار سایپا - الکویت در کویت خواهد بود.

اسامی داوران دیدارهای دور اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :

چهارشنبه - 22/12/86

گروه A :

* الاتحاد عربستان - کوروچی ازبکستان، ورزشگاه عبدالله الفیصل جده ، ساعت 20:30

داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن

* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، ساعت 15:30

داور: بنجامین ویلیام از استرالیا

گروه B:

* الکویت کویت - سایپا ایران، ورزشگاه الکویت ، ساعت 19:45

داور: عبدو عبدالرحمان از قطر

* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق، ورزشگاه الوصل دبی، ساعت 19:30

داور: خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان

گروه C:

* السد قطر- الاهلی عربستان، ورزشگاه السد دوحه، ساعت 18

داور: روشان ایرماتوف از ازبکستان

* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ورزشگاه خالد بن ولید حمس، ساعت 19:30

داور: عبدالله محمد الهیلالی از عمان

گروه D :

* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت، ورزشگاه ام اچ اس کی تاشکند، ساعت 15

داور: محمد صالح سوبخیدین از مالزی

* اربیل عراق - الغرافه قطر، ورزشگاه پرینس محمد زرقا اردن، ساعت 15

داور: نجم طلات از لبنان

گروه E :

* چانگچون یاتای چین - بکامکس بین دونگ ویتنام، ورزشگاه چانگچون سیتی، ساعت 15:30

داور: علی حمد البدوای از امارات

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا، ورزشگاه پوهانگ استیلیارد، ساعت 19

داور: محسن ترکی از ایران

گروه F:

* کرونگ تای بانک تایلند - کاشیما آنتلرز ژاپن، ورزشگاه چولا بانکوک، ساعت 15:30

داور: محسن باسما از سوریه

* دام پو می دین ویتنام - بیجینگ گوان چین، ورزشگاه می دین هانوی، ساعت 17

داور: کیم دونگ جین از کره جنوبی

گروه G:

* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونما دراگونز کره جنوبی، ورزشگاه تلسترا دوم ملبورن، ساعت 19:30

داور: مالک عبدول بشیر از سنگاپور

* گامبا اوزاکا - چونبوری تایلند، ورزشگاه اکسپو 70 اوزاکا ، ساعت 19

داور: هدایت ممبینی از ایران