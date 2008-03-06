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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

اسامی داوران دیدارهای آغازین لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای آغازین لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست داوران دیدارهای دور اول از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های این قاره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این روز بنجامین ویلیام استرالیایی بازی سپاهان - الاتحاد سوریه را سوت می زند و عبدو عبدالرحمان از قطر نیز داور دیدار سایپا - الکویت در کویت خواهد بود.

اسامی داوران دیدارهای دور اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :
چهارشنبه - 22/12/86
گروه A : 
* الاتحاد عربستان - کوروچی ازبکستان، ورزشگاه عبدالله الفیصل جده ، ساعت 20:30 
داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن
* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، ساعت 15:30 
داور: بنجامین ویلیام از استرالیا

گروه B: 
* الکویت کویت - سایپا ایران، ورزشگاه الکویت ، ساعت 19:45
داور: عبدو عبدالرحمان از قطر 
* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق، ورزشگاه الوصل دبی، ساعت 19:30 
داور: خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان

گروه C: 
* السد قطر- الاهلی عربستان، ورزشگاه السد دوحه، ساعت 18 
داور: روشان ایرماتوف از ازبکستان 
* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ورزشگاه خالد بن ولید حمس، ساعت 19:30
داور: عبدالله محمد الهیلالی از عمان

گروه D : 
* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت، ورزشگاه ام اچ اس کی تاشکند، ساعت 15
داور: محمد صالح سوبخیدین از مالزی
* اربیل عراق - الغرافه قطر، ورزشگاه پرینس محمد زرقا اردن، ساعت 15
داور: نجم طلات از لبنان

گروه E : 
* چانگچون یاتای چین - بکامکس بین دونگ ویتنام، ورزشگاه چانگچون سیتی، ساعت 15:30 
داور: علی حمد البدوای از امارات 
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا، ورزشگاه پوهانگ استیلیارد، ساعت 19
داور: محسن ترکی از ایران

گروه F:
* کرونگ تای بانک تایلند - کاشیما آنتلرز ژاپن، ورزشگاه چولا بانکوک، ساعت 15:30
داور: محسن باسما از سوریه 
* دام پو می دین ویتنام - بیجینگ گوان چین، ورزشگاه می دین هانوی، ساعت 17
داور: کیم دونگ جین از کره جنوبی

گروه G:
* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونما دراگونز کره جنوبی، ورزشگاه تلسترا دوم ملبورن، ساعت 19:30 
داور: مالک عبدول بشیر از سنگاپور 
* گامبا اوزاکا - چونبوری تایلند، ورزشگاه اکسپو 70 اوزاکا ، ساعت 19
داور: هدایت ممبینی از ایران

کد مطلب 650678

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