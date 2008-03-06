اسامی داوران دیدارهای آغازین لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این روز بنجامین ویلیام استرالیایی بازی سپاهان - الاتحاد سوریه را سوت می زند و عبدو عبدالرحمان از قطر نیز داور دیدار سایپا - الکویت در کویت خواهد بود.
اسامی داوران دیدارهای دور اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :
چهارشنبه - 22/12/86
گروه A :
* الاتحاد عربستان - کوروچی ازبکستان، ورزشگاه عبدالله الفیصل جده ، ساعت 20:30
داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن
* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، ساعت 15:30
داور: بنجامین ویلیام از استرالیا
گروه B:
* الکویت کویت - سایپا ایران، ورزشگاه الکویت ، ساعت 19:45
داور: عبدو عبدالرحمان از قطر
* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق، ورزشگاه الوصل دبی، ساعت 19:30
داور: خلیل ابراهیم الغمدی از عربستان
گروه C:
* السد قطر- الاهلی عربستان، ورزشگاه السد دوحه، ساعت 18
داور: روشان ایرماتوف از ازبکستان
* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ورزشگاه خالد بن ولید حمس، ساعت 19:30
داور: عبدالله محمد الهیلالی از عمان
گروه D :
* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت، ورزشگاه ام اچ اس کی تاشکند، ساعت 15
داور: محمد صالح سوبخیدین از مالزی
* اربیل عراق - الغرافه قطر، ورزشگاه پرینس محمد زرقا اردن، ساعت 15
داور: نجم طلات از لبنان
گروه E :
* چانگچون یاتای چین - بکامکس بین دونگ ویتنام، ورزشگاه چانگچون سیتی، ساعت 15:30
داور: علی حمد البدوای از امارات
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا، ورزشگاه پوهانگ استیلیارد، ساعت 19
داور: محسن ترکی از ایران
گروه F:
* کرونگ تای بانک تایلند - کاشیما آنتلرز ژاپن، ورزشگاه چولا بانکوک، ساعت 15:30
داور: محسن باسما از سوریه
* دام پو می دین ویتنام - بیجینگ گوان چین، ورزشگاه می دین هانوی، ساعت 17
داور: کیم دونگ جین از کره جنوبی
گروه G:
* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونما دراگونز کره جنوبی، ورزشگاه تلسترا دوم ملبورن، ساعت 19:30
داور: مالک عبدول بشیر از سنگاپور
* گامبا اوزاکا - چونبوری تایلند، ورزشگاه اکسپو 70 اوزاکا ، ساعت 19
داور: هدایت ممبینی از ایران
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