۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

جعفری به مهر خبر داد:

تشکیل 44 پرونده تخلف انتخاباتی/ مدعی‌العموم تاکنون شکایتی نکرده است

سرپرست‌دادسرای کارکنان ‌دولت گفت: تاکنون 44 تخلف انتخاباتی به این دادسرا گزارش شده که بر این اساس پرونده‌هایی برای این شکایات تشکیل و به شعبات مربوطه ارجاع شده است.

رضا جعفری سرپرست دادسرای کارکنان دولت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار داشت: عمده شکایت های انتخاباتی که بر اساس ابلاغ دادستان تهران به 3 شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ارجاع شده مربوط به تخریب شخصیت ها و توهین و اهانت هایی است که نسبت به برخی کاندیداها صورت گرفته است.

سرپرست دادسرای کارکنان دولت با بیان اینکه 44 پرونده تشکیل شده در جریان انتخابات مربوط به شکایت شاکی خصوصی است، ادامه داد: تاکنون گزارشی از سوی مدعی العموم دال بر تخلف انتخاباتی به دادسرای کارکنان دولت ارجاع نشده است.

وی یادآور شد: کار اصلی دادستان ها از زمان آغاز تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود.

جعفری همچنین تأکید کرد: تاکنون تخلفی که باعث تأثیرگذاری در روند انتخابات باشد، رخ نداده است.

بر اساس این گزارش، سه  شعبه 2، 8 و 9 دادسرای کارکنان دولت با ابلاغ دادستان تهران به صورت تخصصی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنند. این دادسرا تنها مرجع قضایی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شهر تهران است و در صورتی که گزارشی به نواحی مختلف دادسرای تهران ارجاع شود، طبق ابلاغیه دادستان تهران، شکایت های مربوطه برای رسیدگی باید به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شود.

