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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جریمه یک تا 40 میلیون تومانی 35 مهد کودک خصوصی متخلف در شمیرانات

جریمه یک تا 40 میلیون تومانی 35 مهد کودک خصوصی متخلف در شمیرانات

مدیر کل بهزیستی استان تهران از جریمه یک تا 40 میلیون تومانی 35 مهد کودک خصوصی در شمیرانات که خارج از ضوابط اعلام شده عمل می کردند، خبر داد .

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلف مهدهای کودک، افزود: در شهرستان شمیرانات از 75 مهد کودک خصوصی که مورد بازدید قرار گرفتند ، متاسفانه 35 مهد کودک خارج از ضوابط و دستور العمل ابلاغی عمل کرده بودند.

وی ادامه داد: با همکاری تعزیرات حکومتی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و این مهدهای کودک جریمه شدند. 

وی در خصوص نظارت بر فعالیت مهدهای کودک نیز گفت: هم اکنون نظارتهایی بر نحوه فعالیت مهدهای کودک صورت می گیرد و براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده این نظارتها سال آینده بسیار مسنجم تر و گسترده تر می شود.

مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه 71 درصد مهدهای کودک خصوصی در استان تهران اجاره ای هستند، گفت: قبول داریم که مهدهای کودک مشکلات زیادی در خصوص تامین هزینه مسکن ، اجاره مکان و ... دارند اما این امر دلیلی برای دریافت شهریه اضافی از مردم نمی شود و باید براساس ضوابط ابلاغی عمل کنند.

رستمی افزود: در بازدیدهای به عمل آمده ، مهدهای کودک خصوصی که شهریه بالای 100 هزار تومان از والدین دریافت کردند ، جریمه شدند.

 

کد مطلب 650682

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