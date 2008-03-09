جریمه یک تا 40 میلیون تومانی 35 مهد کودک خصوصی متخلف در شمیرانات

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلف مهدهای کودک، افزود: در شهرستان شمیرانات از 75 مهد کودک خصوصی که مورد بازدید قرار گرفتند ، متاسفانه 35 مهد کودک خارج از ضوابط و دستور العمل ابلاغی عمل کرده بودند.

وی ادامه داد: با همکاری تعزیرات حکومتی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و این مهدهای کودک جریمه شدند.

وی در خصوص نظارت بر فعالیت مهدهای کودک نیز گفت: هم اکنون نظارتهایی بر نحوه فعالیت مهدهای کودک صورت می گیرد و براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده این نظارتها سال آینده بسیار مسنجم تر و گسترده تر می شود.

مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه 71 درصد مهدهای کودک خصوصی در استان تهران اجاره ای هستند، گفت: قبول داریم که مهدهای کودک مشکلات زیادی در خصوص تامین هزینه مسکن ، اجاره مکان و ... دارند اما این امر دلیلی برای دریافت شهریه اضافی از مردم نمی شود و باید براساس ضوابط ابلاغی عمل کنند.

رستمی افزود: در بازدیدهای به عمل آمده ، مهدهای کودک خصوصی که شهریه بالای 100 هزار تومان از والدین دریافت کردند ، جریمه شدند.