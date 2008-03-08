وزارت رفاه ضد رفاه مردم عمل کرده است

دکتر محمد مهدی قیامت، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم اینکه 600 داروی جدید وارد لیست دارویی کشور شده است اما کمتر از یک دهم (60 قلم دارو) فقط تحت پوشش بیمه قرار گرفته و همین مسئله موجب شده که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد.

قیامت، بروز چنین مشکلی را ناشی از عدم هماهنگی دو وزارتخانه بهداشت و رفاه دانست و گفت: به علت تشکیل نشدن شورای عالی بیمه و عدم حساسیت وزارت رفاه، مردم مجبورند داروهای مورد نیاز را با هزینه های زیاد تهیه کنند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، این اقدام وزارت رفاه را بر ضد رفاه مردم تلقی کرد و افزود: وضعیت به قدری بغرنج است که نمایندگان مجلس در بحث تشکیل این وزارتخانه شک کرده اند.

وی تصریح کرد: مشکلاتی که وزارت رفاه به وجود آورده بیشتر از کارکرد مثبت آن بوده و در نتیجه موجبات نگرانی مردم و مسئولین را فراهم آورده است.

وی توضیح داد: وزارت بهداشت بعد از تشکیل وزارت رفاه، عملکرد موفقی در بحث دارو نداشته است.