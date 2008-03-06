اعراب صلح را از اسرائیل گدایی نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری سوریه(سانا)، عمرو موسی شب گذشته پس از پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری مشترک با "محمود یوسف" وزیر امور خارجه جیبوتی اظهار داشت : تمام کشورهای عربی در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت خواهند کرد.

وی تاکید کرد که برگزاری این اجلاس به دلیل چالشهای بزرگ فراروی اعراب بسیار مهم است.

وزیران امورخارجه کشورهای عربی با طرح دستور کار اجلاس سران عرب در دمشق که موضوعات مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی را در بر خواهد داشت؛ موافقت کرده اند.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: دستور کار اجلاس سران عرب به منافشه اعراب و اسرائیل و طرح صلح عربی، اوضاع بحرانی اراضی اشغالی عربی و عراق و لبنان اختصاص خواهد داشت.

موسی افزود: اجلاس سران عرب ارزشیابی روند صلح در منطقه در سایه مخالفت اسرائیل با طرح صلح عربی و عدم پیشرفت در مذاکرات اسرائیلی فلسطینی تا کنون و تعلیق آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

وی در عین حال گفت : کشورهای عربی برای پیشبرد روند صلح طبق اصول توافق شده تلاش می کند و هرگز صلح را از اسرائیل گدایی نمی کنند.

اجلاس سران عرب 9 و 10 فروردین 87 در دمشق برگزار خواهد شد.