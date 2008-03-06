فراخوان مقاله برای همایش "مهاجرت غیر متعارف"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان با تاکید برعزم برگزارکنندگان همایش برای بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی ، راهبردها و راهکارهای علمی حل معضل مطرح شده توسط صاحب نظران و دانشگاهیان، از اندیشمندان، اساتید و پژوهشگران و دانشجویان دعوت کرده است تا با توجه به موضوعات و محورها و شرایط مطرح شده، از طریق تهیه و ارسال مقالات، برگزار کنندگان را در نیل به هدف برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری رسانند.

بر اساس این فراخوان، مقالات برتر توسط هیئت علمی انتخاب و جوائزی به مولفین چاپ و نشر مقالات برتر اهدا خواهد شد.

تبعات و پیامدهای مهاجرت غیر قانونی بر امنیت ملی و منطقه ای، اقتصاد، بازار کار، فرهنگ کار، امنیت اجتماعی و بهداشت و درمان از محورها و موضوعات اعلام شده برای ارائه مقالات می باشد.

بر اساس این فراخوان، مقالات می بایست حداکثر در 45 صفحه A4 و به دو صورت Word و pdf تنظیم و به نشانی پست الکترونیکی info@ bfia.ir ارسال گردد.

کلیه مقالات باید حاوی چکیده، کلید واژه ها ، متن، نتیجه و ذکر منابع و مأخذ ارجاع درون متنی باشد و همچنین آخرین مهلت ارسال مقالات 20 فروردین 1387 اعلام شده است.

گفتنی است ، زمان برگزاری همایش 31 فروردین 87 بوده و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت http:// www.bafia.moi.ir مراجعه و یا از طریق شماره تلفن (دورنگار) 88882019 با دبیرخانه این همایش واقع در تهران - خیابان ولی عصر(ع) ، بالاتر از میدان ونک، مقابل بلوار میر داماد ، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تماس حاصل نمایند.