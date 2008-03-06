اصولگرایان خارج از لیست جبهه متحد اصفهان انصراف دهند

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند انتخاب کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در اصفهان، گفت: برای اینکه مردم متدین سرگردان نشوند جبهه متحد اصولگرایان در اصفهان از میان کاندیداهای اصولگرا افرادی را با عنوان لیست جبهه متحد اصولگرایان اعلام می کند.

این عضو گروه 6+5 اصفهان با بیان اینکه "حضور حداکثری مردم پشتوانه ای برای نظام است" ، تصریح کرد: در حال حاضر که قطعنامه سوم هم صادر شده است و دنیا روی اعداد و ارقام این انتخابات حساب باز می کند به مردم توصیه می کنیم تا لیست جبهه متحد اصولگرایان را مورد حمایت قرار دهند.

مهدوی انتخاب اصلح و عدم تخریب کاندیداها را از جمله موارد مهمی دانست که همه مردم و همچنین کاندیداها باید به آنها پایبند باشند.

این عضو مرضی الاطراف جبهه متحد اصولگرایان اصفهان با اشاره به حضور نمایندگان جبهه پیروان خط امام رهبری ، جمعیت ایثارگران و گروه رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان گفت: این شش نفر به همراه پنج نفر مرضی الاطراف که از چهره های سرشناس اصفهان هستند تصمیم گیری های لازم را به صورت جمعی انجام دادند و ابتدا از میان کسانی که کاندیداتوری خود را از جبهه اصولگرایان انتخاب کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و 43 نفر به عنوان کسانی که واجد شرایط لازم هستند در نظر گرفته شدند.

وی ادامه داد: سپس با بررسی های بعدی این تعداد به 22 نفر رسید و امتیازبندی برای 22 نفر آغاز شد و 40 معیاری که از سوی ستاد مرکزی مصوب شده بود به صورت بسیار دقیق مورد توجه قرار گرفت و کارآمدی مقبولیت و سوابق افراد مورد بررسی جدی و کارشناسی قرار گرفت و برای هر کاندیدا امتیازگیری لازم انجام شد و چون امتیازهایی که افراد کسب کردند، محرمانه بود جمع امتیازات معدل گیری شد که در نهایت 15 نفر به عنوان کسانی که واجد شرایط بودند جهت مذاکره حضوری و ارائه دیدگاه های خود برای حضور در جمع 6+5 دعوت شدند.

مهدوی افزود: در نهایت از مجموع این افراد کسانی که شایستگی لازم برای حضور در جبهه متحد اصولگرایان اصفهان را دارا بودند، مشخص شدند و اسامی آنان تا ساعت آینده اعلام خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه"خیلی خوشحال شدم که در تهران حدود 40 یا 50 نفر از کسانی که در لیست قرار نگرفته بودند، انصراف دادند: اظهار داشت: من این توصیه را برای کاندیداهای اصولگرای اصفهان نیز مطرح کرده و می کنم ، چرا که این اقدام نشان می دهد که آمدن کاندیداهایی که امروز با شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان انصراف می دهند برای خدا بوده و شاید بتوان گفت کسانی که این کار را نمی کنند در آمدن آنها باید تأمل کرد.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی خاطر نشان کرد: چون همه رایزنی ها صورت گرفته و در نهایت این تعداد به عنوان کاندیدا انتخاب شده اند انتظار این است که کسانی که در لیست قرار نگرفته اند به خاطر خدا انصراف دهند.