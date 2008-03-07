  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

سرمایه گذاری در ورزش موجب کاهش هزینه ها می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری مشهد گفت: سرمایه گذاری در ورزش راهی برای کاهش هزینه ها در بخش بهداشت، درمان و ناهنجاریهای اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ مسعود پوریان، شب گذشته در چهارمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی کلانشهرها در مشهد افزود: پرداختن به ورزش باعث ایجاد انگیزه در افراد، تشویق به سمت تحرک و پویایی و مبارزه با بیماری قرن حاضر، فقر حرکتی است.

وی با اشاره به تاکید مدیران شهرداری مشهد بر لزوم ورزش کارکنان اظهار داشت: طبق برنامه های توسعه دولت در تربیت بدنی، ورزش زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم، تندرست و کارآمد است.

پوریان همچنین با برشمردن اقدامات شهرداری مشهد در بحث ورزش کارکنان پیشنهاد کرد: شورای سیاستگذاری مدیران تربیت بدنی کلانشهرها تشکیل، سایت مخصوص تربیت بدنی راه اندازی و نرم افزار جامع تربیت بدنی کلانشهرها ایجاد شود و در مسابقات کلانشهرها از 100 در صد کارکنان شهرداریها استفاده شود.

این گردهمایی به بررسی مشکلات ورزشی در کلانشهرها، ایجاد تقویم ورزشی و تبادل نظرات بین مسئولان می پردازد.

کد مطلب 650696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها