سرمایه گذاری در ورزش موجب کاهش هزینه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ مسعود پوریان، شب گذشته در چهارمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی کلانشهرها در مشهد افزود: پرداختن به ورزش باعث ایجاد انگیزه در افراد، تشویق به سمت تحرک و پویایی و مبارزه با بیماری قرن حاضر، فقر حرکتی است.

وی با اشاره به تاکید مدیران شهرداری مشهد بر لزوم ورزش کارکنان اظهار داشت: طبق برنامه های توسعه دولت در تربیت بدنی، ورزش زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم، تندرست و کارآمد است.

پوریان همچنین با برشمردن اقدامات شهرداری مشهد در بحث ورزش کارکنان پیشنهاد کرد: شورای سیاستگذاری مدیران تربیت بدنی کلانشهرها تشکیل، سایت مخصوص تربیت بدنی راه اندازی و نرم افزار جامع تربیت بدنی کلانشهرها ایجاد شود و در مسابقات کلانشهرها از 100 در صد کارکنان شهرداریها استفاده شود.

این گردهمایی به بررسی مشکلات ورزشی در کلانشهرها، ایجاد تقویم ورزشی و تبادل نظرات بین مسئولان می پردازد.