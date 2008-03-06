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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

رایزنی مقامهای روسیه و صربستان درباره کوزوو

رایزنی مقامهای روسیه و صربستان درباره کوزوو

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد امروز برای بررسی موضوع استقلال یکجانبه کوزوو، با وزیر امور خارجه صربستان در نیویورک دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"ماریا زاخارووا" دبیر مطبوعاتی دفتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد گفت: " ویتالی چورکین" امروز با " ووک جرمیک" دیدار خواهد کرد.

وی افزود: ما هنوز هیچ اطلاعات خاصی درباره تمایل صربستان در زمینه طرح احتمال دور جدید گفتگوها درباره وضعیت کوزوو نداریم. با این وجود، ممکن است نتیجه دیدار بین ویتالی چورکین و ووک جرمیک تحولات جدیدی در این وضعیت باشد.

چورکین روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد : پیش بینی می شود " بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی را درباره وضعیت کوزوو تا پایان ماه مارس ارائه دهد.

یادآور می شود، پس از کش و قوسهای بسیار و مخالفتهای صربستان و روسیه، کوزوو در جلسه فوق العاده پارلمان این منطقه در 28 بهمن، استقلال خود را از صربستان اعلام کرد که روسیه و صربستان نیز مخالفت و آمریکا و اغلب اروپایی ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.   

کد مطلب 650698

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