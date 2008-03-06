رایزنی مقامهای روسیه و صربستان درباره کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"ماریا زاخارووا" دبیر مطبوعاتی دفتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد گفت: " ویتالی چورکین" امروز با " ووک جرمیک" دیدار خواهد کرد.

وی افزود: ما هنوز هیچ اطلاعات خاصی درباره تمایل صربستان در زمینه طرح احتمال دور جدید گفتگوها درباره وضعیت کوزوو نداریم. با این وجود، ممکن است نتیجه دیدار بین ویتالی چورکین و ووک جرمیک تحولات جدیدی در این وضعیت باشد.

چورکین روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد : پیش بینی می شود " بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی را درباره وضعیت کوزوو تا پایان ماه مارس ارائه دهد.

یادآور می شود، پس از کش و قوسهای بسیار و مخالفتهای صربستان و روسیه، کوزوو در جلسه فوق العاده پارلمان این منطقه در 28 بهمن، استقلال خود را از صربستان اعلام کرد که روسیه و صربستان نیز مخالفت و آمریکا و اغلب اروپایی ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.