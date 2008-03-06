نحوه فعالیت ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، پایگاههای پذیرش زائران فرهنگی مستقر در نقاط مختلف شهر مشهد مجهز به سیستم یکسان در شبکه با در اختیار داشتن اطلاعات کلیه مدارس شهر مشهد از عصر روز سه شنبه 28/12/86 لغایت 12/1/87 به مدت 14 روز به صورت شبانه روزی دایر و پاسخگوی فرهنگیان مراجعه کنند خواهند بود.

با توجه به اینکه اسکان زائران فرهنگی در آموزشگاهها فقط با تعطیلی مدارس ممکن خواهد بود لذا پذیرش زودهنگام زائران فرهنگی که به هر دلیل زودتر از موعد مقرر متقاضی اسکان در مدارس شهر مشهد باشند مقدور نبوده و ممنوعیت قانونی دارد.

بر اساس دستورالعمل صادره، پذیرش افراد شخصا با کارت شناسایی معتبر فرهنگی و یا معرفی نامه های صادره ادارات آموزش و پرورش امکا نپذیر بوده و همراه داشتن شناسنامه کلیه همراهان الزامی است.

همچنین تسهیلات صرفا برای استفاده فرهنگیان و منسوبین درجه یک آنان و حداکثر به مدت 5 روز می باشد و تمدید آن در صورت خالی بودن ظرفیت مدارس مقدور خواهد بود. ضمنا با توجه به کثرت متقاضیان فرهنگی برای اسکان در آموزشگاههای مذکور حتی المقدور فرهنگیان وسایل ضروری خصوصا پتو و زیرانداز همراه داشته باشند.

بنابراین دستورالعمل ، حضور شخص فرهنگی جهت دریافت مجوز اسکان در پایگاههای پذیرش زائر الزامی است و از فرهنگیان درخواست شده از تحویل کارت شناسایی به اقوام و دوستان جدا خودداری کنند.