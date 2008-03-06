رئیس فیبا آسیا به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فیبا آسیا به عنوان میهمان ویژه رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا یکشنبه هفته آینده به کشورمان سفر می کند.

شیخ سعود آل ثانی بلافاصله پس از ورود به تهران عازم ماهشهرمحل برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا می شود.

یازدهمین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از 19 تا 24 اسفند ماه در با شرکت تیم های الجلا والاتحاد(سوریه)، بولواستارز و الریاضی (لبنان) ، زین و ارتودکس (اردن) ،هیلا عراق ومهرام و صباباتری (ایران) برگزار خواهد شد.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) از میهمانان ویژه فدراسیون بسکتبال کشورمان به هنگام برگزاری این مسابقات هستند.