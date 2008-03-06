  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

رئیس فیبا آسیا به ایران سفر می کند

شیخ سعود آل ثانی رئیس کنفدراسیون بسکتبال آسیا یکشنبه هفته آینده وارد کشورمان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فیبا آسیا به عنوان میهمان ویژه رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا یکشنبه هفته آینده به کشورمان سفر می کند.

شیخ سعود آل ثانی بلافاصله پس از ورود به تهران عازم ماهشهرمحل برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا می شود.

یازدهمین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از 19 تا 24 اسفند ماه در با شرکت تیم های الجلا والاتحاد(سوریه)، بولواستارز و الریاضی (لبنان) ، زین و ارتودکس (اردن) ،هیلا عراق ومهرام و صباباتری (ایران)  برگزار خواهد شد.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) از میهمانان ویژه فدراسیون بسکتبال کشورمان به هنگام برگزاری این مسابقات هستند. 

کد مطلب 650701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها