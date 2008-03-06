اقتدار ایران قدرت و اقتدار جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین دیدار عمر حسن احمد البشیر با ابراز خرسندی از سفیر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به سودان گفت: مواضع سودان و ایران در خصوص مسائل جهانی و منطقه ای کاملا با یکدیگر منطبق است.

عمر البشیر با حمایت از برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران گفت : چرا سازمانهای بین المللی و آژانس انرژی اتمی هیچ وقت از دشمنان ایران که مجز به بمب هسته ای هستند حرفی به میان نمی آورد و از تاسیسات هسته ای آنان بازدید نمی کند.

وی گفت: تحریم های اعمالی علیه ایران و سودان هیچ تاثیری بر اراده دو کشور ندارد و فقط قدرت ما را افزایش می دهد.

رئیس جمهور سودان تاکید کرد: کشورهای اسلامی برای مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان روی پای خود بایستند.

عمر البشیر با تقدیر از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از سودان گفت: پیشرفت و توسعه سودان مرهون لطف خداوند و کمک و حمایت دوستان خوبی مثل ایران است.

بنا بر این گزارش، سردار نجار نیز در این دیدار، مذاکرات انجام شده با مقام های نظامی و سیاسی سودان را بسیار موثر و خوب ارزیابی کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس راهبرد انسجام اسلامی میان کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای مستقل اهمیت ویژه ای برای ارتباط با کشور دوست و برادر سودان قائل است.

وزیر دفاع برقراری آرامش و امنیت فراگیر در جهان اسلام را معطوف به همدلی و وحدت کشورهای اسلامی در مهار تهدیدات امنیتی مشترک ذکر کرد و افزود: مقاومت در برابر بی عدالتی های مبتنی بر یکجانبه گرایی قدرت های سلطه گر اصلی ترین نماد استقلال جویی و صلح گرایی کشورهای مستقل است.

سردار نجار قطعنامه ضد ایرانی 1803 را از مصادیق بارز آپارتاید هسته ای دانست و افزود: این قطعنامه غیر قانونی به سرنوشت دو قطعنامه غیر قانونی قبلی منجر خواهد شد و تاثیری در اداره ملت و دولت ایران در بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای ندارد.