موضوع هسته ای در وضعیت عادی است / از موضع روسیه راضی نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این نشریه، آهنی در این مصاحبه در پداسخ به سؤالی در خصوص برداشت مثبت و منفی ایران و غرب از گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفت : ما از تمام مفاد این گزارش راضی نیستیم، اما باید این گزارش مهم را در مجموع آن دید. لازم است دقیقاً به توافقی که توسط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در اوت 2007 به امضا رسید، توجه شود.

آهنی اضافه کرد : ما در آن زمان متعهد شدیم که به 6 سوال باقی مانده در مورد برنامه هسته ای خود پاسخ دهیم. این سؤالات بیشتر به جنبه های پیچیده برنامه هسته ای ما اختصاص داشت و با توجه به اهمیت کارشناسی آژانس و دقت عمل آن ها،‌ ما وقت کمی برای تهیه پاسخ های لازم داشتیم.

وی گفت: در گزارش "محمد البرادعی"،‌ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است که اطلاعاتی که آژانس جمع آوری کرده با پاسخ ها و طلاعاتی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است مطابقت دارد. این امر خود گویای شفافیت،‌ صداقت،‌ جدیت و مسئولیت پذیری ایران در انجام تعهدات خود می باشد.

در عین حال سفیر ایران در پاریس در ادامه یاد آور شد که در توافقی که در اوت 2007 بین ایران و آژانس به امضا رسید ، مقرر گردیده تا به محض آن که ایران پاسخ 6 سوال مورد اشاره آژانس را داد،‌ موضوع ایران بر اساس ملاک های آژانس عادی خواهد شد.

آهنی همچنین در خصوص نگرانی های مربوط به اعمال مجازاتها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت؟

در گزارش البرادعی آمده است که تاسیسات هسته ای ایران، غنی سازی اورانیوم و مواد هسته ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق آژانس می باشد. این امر قاعدتا باید به نگرانی ها مربوط به فعالیت های ما پایان دهد. این سند ماهیتاً پایه ها و اساس قطعنامه های قبلی را فرو می ریزد. هدف قطعنامه های قبلی چه بود؟ گرفتن تضمین نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران همچنین تعلیق فعالیت غنی سازی که مشکوک قضاوت می شد. (با این سند) مجازات های تصویب شده در گذشته یا اخیرا فاقد اساس و معنا هستند.

سفیر ایران تاکید کرد: توجه داشته باشید که تا به امروز آژانس تنها به 30 کشور جهان از جمله واتیکان گواهی عدم ابهام کامل در فعالیت های هسته ای داده است. این بدین معناست که آژانس برای بیش از 100 کشور دیگر از جمله کشورهای اروپایی در شرایطی نبوده که این گواهی را صادر کند.



آهنی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با آینده همکاری ایران با آژانس و اینکه آیا این همکاری ها ادامه پیدا خواهد کرد یا گفت: حتی پیش از انتشار این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و خود محمد البرادعی،‌هدف حملات متعدد و فشارهای زیادی قرار داشتند. ما واقعاً از این بابت متاسفیم. زیرا این سند به جای پیچیده تر کردن کار فرصت خوبی برای خروج از بن بست حاضر به شمار می رود.

به گفته آهنی، ایران از آژانس به عنوان مرجع صلاحیت داری که تا به امروز نقش اساسی در زمینه منع گسترش سلاح های اتمی داشته است،‌ حمایت می کند و معتقد است باید اجازه داد تا آژانس کار خود را انجام دهد. حمله به آن و تضعیف آن می تواند بر صلح جهانی تاثیر سوء گذارد. ما امیدواریم که آژانس بتواند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند.

وی در باره جنبه های مسئله دار، ‌گزارش البرادعی؛ مطالعات مربوط به تبدیل دی اکسید اورانیوم، مواد منفجره قوی و موشک های چند کلاهکی گفت: باید این سه جنبه را از هم متمایز کرد. مورد اول تحت کنترل دقیق آژانس و با همکاری آن صورت می گیرد. در خصوص دو مورد دیگر این موضوعات در زمره صلاحیت آژانس نیست و حتی کارشناس متخصص در موضوعات یاد شده را نیز در اختیار ندارد. هیچ کنوانسیون بین المللی هم این نوع فعالیت ها را ممنوع نساخته است.

آهنی ضمن ابراز تاسف نسبت به رای مثبت روسیه به قطعنامه های ضد ایرانی تصریح کرد: ما متاسفیم که می بینیم روسیه بر اساس میل آمریکا عمل می کند. با این حال که مسکو تا به حال از خود مقاومت زیادی نشان داده است و نقش مهمی در به تاخیر انداختن مقاصد تهاجمی آمریکا بازی کرده است. اما ما از این امر (همراهی روسیه با آمریکا) راضی نیستیم زیرا ما از روسیه مقاومت و واقع بینی بیشتری انتظار داریم تا به این ترتیب بتواند به کمک چین مانع تسلط امریکا بر شورای امنیت شود.

سفیر ایران در پاریس در خصوص پاسخ ایران به قطعنامه گفت: در این باره کافی است که به نتیجه دو قطعنامه قبلی که سبب شد آژانس از بخشی از قدرت مانور خود محروم شود،‌ نگاهی بیندازید. بعد از تصویب قطعنامه اول دولت ایران بنا به درخواست مجلس ایران ملزم به تعلیق اجرای دوفاکتوی پروتکل الحاقی شد و این کار آژانس را پیچیده تر کرد. بعد از تصویب قطعنامه دوم ما در خصوص یک مورد دیگر نیز تجدید نظر کردیم و این بار نیز به ظرفیت و توان آژانس ضربه وارد شد. ما معتقدیم پیمان منع گسترش سلاح های اتمی (ان پی تی) مفید است و برای صلح و امنیت جهانی لازم می باشد. اما باید تمام کشورهایی که این پیمان را امضا نکرده اند به آن ملحق شوند. درست مانند رژیم اسرائیل که همگان می دانند دارای بمب اتمی می باشد. شما به این تناقض توجه کنید : آن هایی که به ان.پی.تی نپیوسته اند دستانشان باز است و از پژوهش ها و فناوری شرکای هسته ای خود بهره می برند در حالی که ایران باید مجازات شود.

آهنی گفت: ما مصمم هستیم که به همکاری های خود با آژانس ادامه دهیم اگر چه برخی محافل در ایران کاملا با این کار مخالفند و بر دولت و پارلمان فشار می آورند. آن ها می گویند چنین همکاری با آژانس اگر برای ما سودی نداشته باشد،‌ به چه کاری می آید؟ ایران شایسته تشویق است نه تنبیه. کاملا مسجل است مردم ما که تبعات این مجازات ها را تحمل می کنند نمی توانند از کشورهایی که به این مجازات ها رای داده اند، تشکر کنند. از همین رو مردم ایران از دولت انتظار واکنشی جدی را دارند.

سفیر ایران در خصوص در خواست اخیر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آفریقای جنوبی برای همراه کردن آن کشور با قطعنامه شورای امنیت اضافه کرد : این درخواست وی نیز قابل تاسف است. چنین کاری این احساس را تقویت می کند که فرانسه از سیاست های ناپسند آمریکا به ویژه در خاورمیانه و جهان اسلام پیروی می کند. چنین کاری می تواند به تصویر سارکوزی در منطقه خدشه وارد سازد.مردم فرانسه به سبب از فاصله گیری مقامات خود از سیاست های واشنگتن در ماجرای عراق افتخار می کنند، و در روند معکوس دنباله روی فرانسه از آمریکا در صورتی که شکلی جدی به خود گیرد موجب تفاخر افکار عمومی شما نخواهد شد.

آهنی با اشاره به سوابق مناسبات خوب ایران و فرانسه گفت: پتانسیل عظیمی بین دو کشور چه در حوزه منافع دو جانبه یا تلاش های مشترک برای کاهش بحران های منطقه ای وجود دارد. باید از این فرصت استفاده کرد و نباید پل ها را تخریب کرد. من در تماس مستقیم با شرکت های فرانسوی به ویژه آن هایی که در بازار ایران حضور دارند،‌ می باشم. آن ها برنامه های بزرگی دارند و مسئولان آن ها از این که مسائل سیاسی بر همکاری های اقتصادی و تجاری غلبه یافته،‌ متاسفند. نباید آن ها را از بازار ایران محروم ساخت.

سفیر ایران در ارتباط با ایجاد پایگاه نظامی فرانسه در ابوظبی نیز گفت: ما با حضور نظامی بیگانگان در منطقه ای با این حساسیت مخالفیم. به اندازه کافی در این منطقه ناو جنگی و تجهیزات نظامی وجود دارد. تقویت نظامی در منطقه نمی تواند به امنیت و صلح آن کمکی کند. اگر این چنین بود استقرار ناتو می بایست آرامش را به افغانستان باز می گرداند. همکاری نظامی یک چیز است اما حضور دائم چیز دیگری است. این مساله می تواند تحریکاتی را به دنبال داشته باشد که نه در راستای منافع کشورمیزبان و نه به سود طرف دیگر آن است.

آهنی درباره تاثیر موضوع هسته ای ایران بر انتخابات مجلس می گوید: موضوع هسته ای یک امر ملی است. این دوره تنش می تواند موجب تقویت وحدت ملی و افزایش میزان مشارکت مردم شود که از نظر ما شاخص مهمی است، به ویژه آنکه نیز مجلس رکنی فعال و قدرتمند و در عین حال مستقل در دمکراسی ماست که در حیات داخلی و خارجی ایران نقش اساسی بازی می کند.

آهنی در ادامه با اشاره به تحولات داخلی ایران و انتخابات و همچنین پرسش مربوط به رد صلاحیت ها گفت: در ایران هر کس می تواند افکار خود را بیان کند. جامعه ایران کاملا باز است و ارزش ها و دموکراسی خاص خود را دارد. جامعه ایران از آزادی بیان وسیعی برخورداراست. ممکن است برخی به قانون انتخاباتی ما و رویه بررسی نامزدها انتقاداتی داشته باشند و برخی بپرسند چرا فلانی تایید شد و دیگری رد شد. به هر حال باید قانون را رعایت کرد. بعد از بررسی شکایات و (تجدید نظرهای صورت گرفته) بیش از 5 هزار و 500 نامزد تایید شده که برای تصاحب 290 کرسی با یکدیگر رقابت دارند. چند صد تن از نامزدهایی که صلاحیت آن ها رد شده بود دوباره تایید شدند. در مجموع تنوع گرایشات سیاسی تامین خواهد شد.

این دیپلمات ایرانی همچنین در ارتباط با انتقادهای حسن روحانی نسبت به سیاست خارجی ایران گفت:حتی در غرب نیز شخصیت های متعلق به یک گرایش سیاسی اختلاف نظر خود را به ویژه در مورد شیوه کار ابراز می دارند. در درون حزب "او ام پ" نیز انتقادات زیادی نسبت به نیکلا سارکوزی شنیده می شود. آیا می توان آن را به معنای رد اصول حزب تلقی کرد؟ نه. در ایران هم همینطور است. هر کس حق اظهار نظر دارد. البته انتقادات زمانی که از سوی شخصیتی با وزنه سیاسی مهمتری باشد،‌ معنا دارتر می باشد.

به گزارش مهر ، آهنی همچنین در پاسخ به پرسش مربوط به اظهارات محمود احمدی نژاد علیه رژیم صهیونیستی و اینکه این اظهارات با مخالفت هایی از داخل رو به رو شده گفت: این مسئله قابل بحثی است. چنین اظهاراتی می تواند با انتقادات ضمنی و حتی صریح مواجه شود. اما باید به یک نکته اساسی توجه داشت. زمانی که مقامات اسراییلی از کلمات توهین آمیز و تهدید علیه ایران استفاده می کنند این مسئله هرگز واکنشی (در جهان) به همراه ندارد.

وی گفت: چندی قبل شیمون پرز گفته بود که باید ملت ایران را ریشه کن کرد. اما همین که مطلبی در مورد اسرائیل مطرح شود، واکنشی بسیار شدیدی به ویژه در فرانسه که لابی صهیونیست ها در آن قوی می باشد،‌ به راه می افتد. اگر نسبت به این نوع تعابیر حساسیت وجود دارد باید برای همه و در همه شرایط باشد. از نظر ما این نوع رفتار دوگانه قابل درک نیست. اظهارات اخیر رئیس جمهور سارکوزی در خلال بازدید وی از نمایشگاه کشاورزی نیز واکنش ها و تفسیرهای متعددی بدنبال داشت. بسیاری در این جا و بسیاری جاهای دیگر از شنیدن چنین اظهاراتی از دهان رئیس جمهوری فرانسه متعجب شدند.



* گفتنی است که این مصاحبه پیش از تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صورت گرفته و در 5 مارس 2008 در این نشریه به چاپ رسیده است.