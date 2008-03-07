نوروز شبکه سه با "تقاطع"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"شاخه گلی برای عروس" 29 اسفند ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم را قدرت‌اله صلح‌میرزایی سال 1383 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد و در آن جواد رضویان، حدیث فولادوند، مهدی امینی‌خواه، رابعه اسکویی و زهره حمیدی به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان فیلم "شاخه گلی برای عروس" آمده: سلطان علی دل در گرو دختری به نام آزیتا دارد و هدفش ازدواج با اوست. سلطان علی به منوچهر، دایی آزیتا قول داده اگر این ازدواج سربگیرد زمین‌هایش را در روستا به او می‌فروشد. از طرفی آزیتا که دختری ثروتمند است، مردی بنام سعید را دوست دارد و ...

فیلم سینمایی "قلقلک" به کارگردانی مسعود نوابی دوم فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. قلقلک" داستان دو آدم آسمان‌جل است که تصمیم می گیرند یک داور بین‌المللی فوتبال را بدزدند و در این میان اتفاقاتی برای آنها رخ می‌دهد.

نمایی از فیلم سینمایی "قلقلک"

بیژن امکانیان، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، رضا شفیعی جم، سحر ولدبیگی، الیزابت امینی، ساعد هدایتی، ابراهیم آبادی و بهمن هاشمی در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند. بیژن امکانیان، حسین مثقالی و قربان محمدپور فیلمنامه‌نویسان، مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، حسن ایوبی تدوینگر و فردین خلعتبری آهنگساز فیلم هستند.

فیلم سینمایی "تقاطع" چهار فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را ابوالحسن داودی سال 1384 به تهیه‌کنندگی ناصر شفق و سعید حاجی‌میری جلو دوربین برد و در آن فاطمه معتمدآریا، بهرام رادان، بیژن امکانیان، باران کوثری و سروش صحت نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم "تقاطع" آمده: دکتر مینو رحمانی متخصص زنان و زایمان، همسر خود را از دست دداه است. او قصد دارد با داریوش ازدواج کند، اما نگران تنها فرزندش امیر است و ...

فیلم سینمایی "چشمان سیاه" به کارگردانی ایرج قادری و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته شش فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم محمدرضا گلزار، ماه‌چهره خلیلی، سودابه آقاجانیان، امیر تاجیک و رسول توکلی به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان فیلم "چشمان سیاه" آمده: غزل دانشجوی ادبیات و در آستانه ازدواج با جوانی به نام فرشاد است. او پس از آنکه دچار سردرد و تاری دید می‌شود،‌ بخش عمده‌ بینایی خود را از دست می‌دهد. نابینا شدن غزل باعث تغییراتی در زندگی اش می‌شود. فرشاد قید ازدواج با او را می زند و غزل از ادامه تحصیل در دانشگاه باز می‌ماند و به آسایشگاه نابینایان سپرده می‌شود و ...

فیلم سینمایی "علی و دنی" 11 فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد و با نقش‌آفرینی مهدی لطفی، نیک رابینسون، اکبر عبدی، حسین محجوب، جمشید جمالزاده و ... سال 1379 ساخته شد.

در خلاصه داستان فیلم "علی و دنی" آمده: دنی نوجوانی انگلیسی که بازیگر سینماست، برای یکی از بستگان خود ماجرای سفرش را به اصفهان تعریف می‌کند و ...

فیلم سینمایی "بله برون" به کارگردانی داود موثقی 12 فروردین ساعت 20:15 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. در این فیلم جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، فتحعلی اویسی، سیروس گرجستانی، خسرو امیرصادقی و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "بله برون" آمده: عزت بخشنده، پیرمردی هفتاد ساله‌ است که وضع مالی بسیار خوبی دارد و صاحب سه دختر است که ازدواج کرده‌اند. دامادهای آقا عزت، گرچه آدم‌های خوبی به نظر می‌رسند، اما از نظر مالی شرایط بدی دارند و ...