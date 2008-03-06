اجرای طرح امنیتی در نجف در آستانه سالگرد رحلت پیامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالکریم مصطفی تصریح کرد: به موجب این طرح امنیتی، 35 هزار نیروی پلیس برای تامین امنیت زائران حرم امام علی (ع) در سالگرد رحلت حضرت محمد(ص) به کار گرفته خواهد شد.

فرمانده پلیس نجف افزود: نیروهای ما یک حصار امنیتی در نجف احداث کرده و در ورودیهای شهر ایستهای بازرسی قرار داده اند.

طبق این طرح امنیتی، از ورود خودروها به نجف ممانعت به عمل می آید. برای رفت و آمد و انتقال زائران، اتوبوسهایی اختصاص یافته است.

در نجف علاوه بر حرم مطهر امام علی (ع)، دفاتر مراجع تقلید عراق از جمله آیت الله سیستانی نیز واقع شده است.