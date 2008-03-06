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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

اجرای طرح امنیتی در نجف در آستانه سالگرد رحلت پیامبر اسلام(ص)

اجرای طرح امنیتی در نجف در آستانه سالگرد رحلت پیامبر اسلام(ص)

فرمانده پلیس استان نجف از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در آستانه سالگرد رحلت پیامبر اسلام (ص) در این استان مذهبی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالکریم مصطفی تصریح کرد: به موجب این طرح امنیتی، 35 هزار نیروی پلیس برای تامین امنیت زائران حرم امام علی (ع) در سالگرد رحلت حضرت محمد(ص) به کار گرفته خواهد شد.

فرمانده پلیس نجف افزود: نیروهای ما یک حصار امنیتی در نجف احداث کرده و در ورودیهای شهر ایستهای بازرسی قرار داده اند.

طبق این طرح امنیتی، از ورود خودروها به نجف ممانعت به عمل می آید. برای رفت و آمد و انتقال زائران، اتوبوسهایی اختصاص یافته است.

در نجف علاوه بر حرم مطهر امام علی (ع)، دفاتر مراجع تقلید عراق از جمله آیت الله سیستانی نیز واقع شده است.

کد مطلب 650705

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