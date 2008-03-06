10 داور در رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون بسکتبال کشورمان به عنوان میزبان یازدهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا، امیر حسین صفرزاده، رضا جوادی و پیام سیفی زاده را به عنوان داوران ایرانی شرکت کننده دراین مسابقات معرفی کرده است.

ضمن اینکه سوریه، لبنان، اردن وعراق دیگر کشورهای شرکت کننده در این مسابقات هستند که درکاروان اعزامی خود یک داوربه همراه دارند، همچنین محمدالامیری (کویت)، فاضل جعفر (بحرین) و یاسر الخضایر (قطر) به عنوان داوران بی طرف در این مسابقات حضور می یابند .

10 داور شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا 26 دیدار را قضاوت می کنند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا 19 تا 24 اسفندماه در سالن شهرک بعثت ماهشهر برگزار خواهد شد.