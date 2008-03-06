تیم فولاد در رفسنجان شکست می خورد

طاهر جدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی امروز صنعت مس رفسنجان تا حدود زیادی تکلیف صدر نشینی در گروه دو لیگ آزادگان را مشخص می کند.

وی بیان داشت: بازیکنان مس رفسنجان از روحیه بالایی برای کسب امتیاز مقابل فولاد و کم کردن فاصله امتیازات با این تیم برای صدر نشینی در لیگ آزادگان برخوردار هستند.

بازیکن مس رفسنجان خاطرنشان کرد: نتیجه گرفتن در این بازی که مدعیان صدر نشینی گروه، مقابل هم قرار می گیرند برای هر دو تیم مشکل است اما با توجه به بازی خانگی در رفسنجان برای تیم مس رفسنجان از این امتیاز استفاده می کنیم و امتیاز لازم از این بازی را کسب می کنیم.

وی عنوان کرد: بازیکنان تیم مس رفسنجان با همدلی و انجام تمرینات با توجه به آنالیز بازیهای اخیر فولاد رفسنجان حداکثر تلاش خود را برای شکست تیم فولاد خواهند کرد.

وی یادآور شد: با اینکه مس رفسنجان یکی از تیمهای مطرح برای صعود به لیگ برتر است اما باید با تمرکز بر تمرینات و کسب امتیازات لازم در همه بازی ها شرایط را برای صعود مهیا کنیم.