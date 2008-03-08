به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد گزارش سالانه انجمن فیلم آمریکا MPAA در مورد فروش فیلم‌ها روز چهارشنبه منتشر شد و برای اولین بار این گزارش با همکاری موسسه نیلسن EDI تهیه شده و شامل تمام فیلم‌های پخش در بازار آمریکای شمالی است.





"دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" بیش از 300 میلیون دلار فروش داشت

در بخش فروش بین‌‌الملل نیز آمار به دست آمده از ثبت رکوردی جدید خبر می‌دهد. مجموع فروش فیلم‌های تولید شده در هالیوود در سال 2007 حدود 1/17 میلیارد دلار است که در مقایسه با سال 2006 تقریبا پنج درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموع فروش جهانی فیلم‌ها در سال گذشته میلادی با 9/4 درصد افزایش رقمی در حد 7/26 میلیارد دلار است که از ثبت یک رکورد جدید خبر می‌دهد.

دان گلیکمن رئیس MPAA در این باره گفت: "در مجموع سال 2007 به لحاظ فروش پربار بود. ما نه تنها در بازار آمریکای شمالی سالی خوب را پشت سر گذاشتیم، بلکه فروش بین‌المللی نیز رو به رشد بود." میزان سرمایه‌گذاری استودیوها در هر فیلم به طور متوسط 8/70 میلیون دلار بود که در مقایسه با 8/65 میلیون دلار سال 2006 افزایش نشان می‌دهد.

از آنجا که MPAA میزان سرمایه‌گذاری‌های خارج از سیستم استودیویی را در آمار سالانه خود محاسبه نمی‌کند، عملا می‌توان این طور برداشت کرد که متوسط هزینه تولید یک فیلم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است. در همین حال متوسط هزینه بازاریابی یک فیلم از 5/34 درصد سال 2007 به 9/35 میلیون دلار در سال 2007 افزایش یافت و در نتیجه مجموع هزینه‌های تولید و بازاریابی رقمی در حدود 6/106 میلیون دلار است که این نیز یک رکورد محسوب می‌شود.

27 فیلم در سال 2007 به فروش بالاتر از 100 میلیون دلار دست یافتند، در حالی که سال 2006 تنها 19 فیلم بیش از 100 میلیون دلار فروختند. چهار فیلم "اسپایدرمن 3"، "شرک سوم"، "ترانسفورماتورها" و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" در خود آمریکا بیش از 300 میلیون دلار فروش داشتند. این در حالی است که سال 2006 تنها فیلم "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" از این مرز عبور کرد و در نهایت 423 میلیون دلار فروخت.

با وجود بیشتر شدن فروش فیلم‌ها، تعداد سینماروهای آمریکایی نسبت به سال 2006 چندان افزایش نداشت. سال 2007 حدود 4/1 میلیارد بلیت سینما فروخته شد که در مقایسه با 395/1 میلیارد بلیت سال 2006 تنها 3/0 بیشتر بود و البته این رقم در مقایسه با رکورد 6/1 میلیارد بلیت فروخته شده در سال 2002 بسیار کم است.

در واقع افزایش 4/5 درصدی میزان فروش فیلم‌ها در سال 2007 بیشتر به خاطر افزایش متوسط قیمت بلیت‌ها بود که برابر با آمار با پنج درصد افزایش از 55/6 دلار در سال 2006 به 88/6 دلار در سال 2007 رسید. به همین منوال تعداد فیلم‌های تولید شده در سال گذشته میلادی به نسبت سال 2006 کمتر بود.

سال 2007 در مجموع 590 فیلم جدید در سینماهای آمریکا اکران شدند و 13 فیلم نیز نمایش مجدد داشتند. در حالی که سال قبل 599 فیلم برای اولین بار و هشت فیلم مجدد اکران شدند. تحقیق مشترک MPAA و یاهو نشان می‌دهد 73 درصد مردم پیش از تصمیم‌گیری درباره دیدن فیلم‌ها به اینترنت مراجعه می‌کنند.