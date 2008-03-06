چهل و یکمین آزمون پیش کارورزی برگزار شد / اعلام نتایج در 28 اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی محققی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به همراه معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد صبح امروز از محل آزمون پیش کارورزی در یزد بازدید کرد.

دکتر محققی در حاشیه برگزاری این آزمون در جمع خبرنگاران گفت: این آزمون به صورت جامع و برای تضمین کیفیت و هماهنگی میان آموزش پزشکی برای تمامی دانشجویان پزشکی حاضر در سال پنجم برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون در 38 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شده است و نتایج آزمون در 28 اسفندماه سال جاری از طریق دانشگاهها اعلام می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: نتایج افرادی که حد نصاب لازم را برای ورود به دوره پیش کارورزی کسب کرده اند تا پیش از پایان سال اعلام خواهد شد تا تأخیری در شروع دوره جدید این افراد بوجود نیاید.

وی گفت: اعتراضات از طریق دانشگاهها قابل جمع آوری است و به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارسال خواهد شد.