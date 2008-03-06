متولیان امر انتخابات بستر را برای حضور پرشور مردم فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی، ظهر امروز در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی حلقه مکمل در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی را 24 اسفند ماه دانست و اظهار داشت: در سالی که به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده، ‌لزوم وحدت مردم و حضور پرشکوه آنان در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات بیشتر حس می شود.

وی حضور پرشور و پرشکوه مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس را موجب وحدت و یکپارچگی در جامعه عنوان کرد و افزود: مدیران برای این حضور تکلیف شرعی و قانونی دارند که صحنه را برای حضور خروشان مردم آماده نمایند.

مرتضوی یادآور شد: یکی از بهانه هایی که آمریکاییها و غربیها برای تبلیغات علیه ما از آن استفاده می کنند، مسئله انتخابات است و همواره برای آنکه کارهای خود را پیش ببرند به شعارهای همیشگی خود مثل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی متوسل می شوند.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمنان همواره منتظرند تا بهانه ای برای تضعیف و کمرنگ کردن حضور آن در صحنه های انقلابی پیدا کنند، تصریح کرد: اما خوشبختانه انقلاب اسلامی این بهانه را از دست آنها گرفته و آنها در موضوع دموکراسی و آزادی خلع سلاح شده اند و می دانند با این شعارها کاری از پیش نمی برند.

وی با اشاره به اهمیت مجلس به عنوان یک رکن اصلی نظام ادامه داد: اگر مجلس به درستی انتخاب نشود می تواند صدمات فراوانی به کشور وارد کند.

وی مسئولیت نمایندگی را کار بسیار سنگینی دانست و افزود: متاسفانه برای کاندیداها به طور دقیق این رسالت هنوز تبین نشده است.

مرتضوی رسالت نمایندگی را پاسداری فرامرزی از حریم اسلام عنوان کرد و بیان داشت: نمایندگان منتخب مردم باید پاسدار آراء و شغل نمایندگی باشند.