به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کنفرانس اسقفهای امریکا، این دیدار دربرگیرنده سخنرانی پاپ، خوشامدگویی رهبران بین دینی و ارائه هدایای نمادین اعضای جوان هرکدام از جوامع دینی امریکا است.

اسقف ریچارد اسکلبا رئیس کمیته امور بین دینی و بین مذهبی در کنفرانس اسقفهای کاتولکیک امریکا موضوع این دیدار را " تلاش ادیان برای صلح " عنوان کرد که با حضور 200 نفر از رهبران دینی برگزار خواهد شد.

اسقف اسکلبا یادآور شد: عطش صلح در دنیای باعث می‌شود تاگروههای دینی گرد یکدیگر جمع شوند و این دیدار اعتقاد پاپ را بر ضرورت تأکید جوامع دینی بر صلح مورد تأکید قرار می‌دهد که در قلب آموزه‌های تمام ادیان وجود دارد.

شمعدان یهودیان به نشانه عهد جاودانی صلح خداوند؛ نسخه کوچکی از قران با چرم سبز و حاشیه طلایی به عنوان کلام خداوند که پیام صلح را ترویح می‌کند و رنگ سبز به نماد رنگ سنتی اسلامی؛ مکعبی فلزی به نشانه اصول غیرخشونت‌آمیز و احترام به تنوع دیدگاهها از طریق تأدیب نفس و گفتگو آئین جین؛ نشان کلمه "ام" از جنس برنج به نشانه صدای خلقت و ایجاد صلح الهی در آئین هندو، زندگی برنز که در فرهنگ های بودایی صدای آن را مایه صلح و روشنگری می دانند؛ هدایای نمادینی هستند که به نشانه راه صلح در تعالیم ژرف تمام ادیان به پاپ اهدا می‌شوند.

به گزارش مهر، قرار بود رهبران دینی آئین سیک در ایالات متحده نیز در این مراسم شرکت کنند اما دعوت از آنها با پیش‌شرط عدم همراه داشتن "کرپان" (خنجر مخصوص سیکها) صورت گرفت. رهبران سیک نیز با اشاره به تقدس کرپان از پذیرش این دعوت امتناع کردند.