120 بهمن در محور کرج - چالوس سقوط کرده است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این محور گرچه بهمن بر روی 9 دستگاه خودرو سقوط کرد اما با حضور به موقع عوامل راهداری و پلیس راه هیچ صدمه جانی به افراد وارد نشده است.

وی افزود: در سال جاری بارش برف و نزولات جوی بیش از سالهای قبل بود اما با برنامه ریزی و همت اداره راه و ترابری گچسر و پیش بینی های قبلی در زمانی که دیگر راه های کشور دچار مشکل بود، تردد در این جاده برقرار بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی زمستان جاری پنج ایستگاه راهداری با امکانات برف روب، نمک پاش مکانیزه و دستگاه های سنگین برای زمان سقوط بهمن در این محدوده مستقر شدند و به ارائه خدمات به مسافران و رهگذران و کنترل جاده پرداختند.

صفری با اشاره به اینکه در کشور هنوز به علم تعیین زمان سقوط بهمن مجهز نشده ایم، یادآور شد: اداره راه گچسر در این خصوص با استفاده از تجارب گذشته، تعیین جهت باد از شرق به غرب و بالعکس، تعیین شیب کوه ها و شناسایی کوه های پر خطر با شیب 30 تا 45 درجه نسبت به جاده توانسته است تا حدی بر کنترل بهتر شرایط موفق شود.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه های امدادرسان برای کنترل شرایط این جاده عنوان کرد: برای کنترل بهتر باید نهادهای مربوطه و امداد و نجات به تجهیزات و امکانات بیشتری از جمله دستگاه های آتش نشانی در طول مسیر، دستگاه زنده یاب، سگهای زنده یاب و دستگاه فلزیاب تصویری و پیشرفته مجهز شوند.

این مسئول همچنین شناسایی نقاط در حال ریزش و اقدام در جهت ایمن سازی برای این مسیرها را از دیگر مواردی دانست که می تواند کاهش خطرات و حوادث جاده ای را در پی داشته باشد.

رئیس اداره راه جاده چالوس همچنین از کلیه هموطنان خواست تا در صورت اعلام احتمال سقوط بهمن در جاده چالوس با پلیس راه و ماموران راهداری همکاری لازم را داشته باشند.