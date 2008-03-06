مراکز مطالعات توسعه برتر در همایش آموزش پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر سیدمجتبی یاسینی دبیر علمی این همایش امروز در مراسم اختتامیه با اشاره به معیارهای انتخاب غرفه ها، پوسترها و فیلمهای برگزیده یادآور شد: با توجه به ارائه 460 مقاله و داوری نهایی آنها برای انتخاب بهترینها مقالاتی که دارای بیش از 70 امتیاز شده بودند، مورد ارزیابی دوباره قرار گرفتند.

وی افزود: پس از ارزیابی دوباره و از میان 90 پوستر، 5 پوستر نهایی انتخاب شدند.

دبیر علمی نهمین همایش آموزش پزشکی در خصوص معیارهای انتخاب پوسترهای برتر اظهار داشت: طراحی پوستر، محتوای مطالب، طراحی محتوا و انتقال سریع مفاهیم و ارتباط اسلایدها با محتوای و مفاهیم آموزشی از جمله این معیارها بود.

وی در خصوص معیارهای فیلمهای آموزشی برتر نیز یادآور شد: فیلم آموزشی که طیف وسیعی از فراگیران را شامل می شد، پیامهای فیلم باید به طور مستقیم و غیر مستقیم ارائه می شد و جذابیت تصویری، خلاقیت و نوآوری در آموزش و فیلمهای ارائه شده نیز باید در نظر گرفته می شد.

یاسینی اضافه کرد: غرفه های برتر نیز بر اساس غرفه آرایی، دارا بودن مجله و کتاب، میزان تحقیقات انجام شده و تنوع همایشها و کارگاههای برگزار شده انتخاب شده اند.

به گزارش مهر، در نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد، غرفه خدمات ماشینی وزارت بهداشت به دلیل تعداد نرم افزارهای آموزشی و تولید، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمان به دلیل تعداد بالای کتاب و انتشارات، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مازندران به دلیل فعالیت های دانشجویی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز به دلیل آموزش الکترونیکی غرفه های برتر انتخاب شدند.

فیلم های آموزشی گام های زندگی از یزد، اورژانس از شیراز و عمل جراحی بر روی پا از مشهد فیلمهای آموزشی برتر انتخاب شدند.

همچنین در این دوره از همایش آموزش پزشکی مقاله بررسی روشهای یادگیری از دکتر لیلا جویباری و دکتر اکرم ثناگو از دانشگاه علوم پزشکی گلستان به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

پوسترهای دکتر شهلا دشتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر سمیه جعفری ندوشن از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دکتر عباس مکارم از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر علی جعفریان از دانشگاه علوم پزشکی تهران در این دوره از همایش به عنوان پوسترها برتر انتخاب شدند.