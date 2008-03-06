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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

رایزنی نجار و وزیر خارجه سودان

ایران و سودان آماده گسترش کامل روابط در همه زمینه ها هستند

سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار که برای انجام دیدار رسمی چهار روزه در خارطوم پایتخت سودان بسر می برد، با دینگ الور اکوال وزیرامورخارجه سودان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار نجار در این دیدار افزایش تبادل هیئت های مختلف سیاسی، اقتصادی ، قضایی ، فرهنگی و دفاعی دو کشور در یکسال گذشته را نشان از پویایی روابط ایران و سودان دانست.

وزیردفاع با ابراز خرسندی از امضای موافقتنامه جامع صلح جنوب تاکید کرد: موضوع دارفور راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو حل و فصل شود.

سردار نجار تصریح کرد: کشورهای اسلامی با سعه صدر و تفاهم و و گفتگو مسائل فیمابین و سوءتفاهمات را حل نمایند و این رویکرد قطعا امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، وزیرخارجه سودان نیز در این دیدار گفت: ملت سودان، ایران و ایرانیان را به خوبی می شناسند و برای تاریخ و فرهنگ غنی آن احترام بسیار قائل است.

دینگ الور اکوال وزیرامورخارجه سودان ازود: سودان آماده گسترش کامل روابط در همه زمینه ها است.

وی از تلاش های میانجی گرانه ایران بین سودانو چاد و از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف تشکر و قدردانی کرد.

وزیرخارجه سودان ابراز امیدواری کرد  روابط رو به توسعه سودان و ایران موجب بهره برداری مناسب از ظرفیت های بسیار بالای دو کشور گردد.

کد مطلب 650737

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