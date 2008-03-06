مجلس آینده اعتدال و آرامش مجلس هفتم را دنبال کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل که پیش از ظهر امروز در همایش بانوان جبهه متحد اصولگرایان سخن می گفت، ضمن محکوم کردن اهانت های اخیر نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) از سوی برخی کشورهای اروپایی، گفت: پیامبر اکرم (ص) همانند قرآن عامل اصلی هدایت مسلمانان هستند.

وی با بیان اینکه اهانت های اخیر به ساحت پیامبر اسلام (ص) عمق کینه توهین کنندگان، به بیداری اسلامی را نشان می دهد، تصریح کرد: آنها در مقابل موج بیداری اسلامی جهان اسلام، یک بار قرآن را در کتاب آیات شیطانی هدف قرار دادند و اینک به ساحت مقدس پیامبر توهین می کنند.

رئیس مجلس با اشاره به اهانت دو سال پیش یکی از روزنامه های دانمارکی با ساحت پیامبر اکرم (ص)، گفت: در آن ماجرا برخی می گفتند این موضع فردی و البته اتفاقی است، اما اینک دوباره شاهد هستیم این داستان آغاز شده است و توسط برخی کشورهای اروپایی تحت عنوان آزادی تایید می شود.

حداد عادل با اشاره به داعیه غرب درباره حفظ حقوق بشر، تصریح کرد: عجیب است که اروپایی هایی که دم از حقوق بشر می زنند، اهانت به محبوب ترین شخصیت مسلمانان جهان را نافی حقوق بشر نمی دانند و چهره ایشان را خشن جلوه می دهند.

وی با اشاره به تحقیق گسترده یکی از اندیشمندان غربی درباره صد شخصیت موثر تاریخ بشریت، گفت: براساس این تحقیق گسترده، تاثیرگذارترین فرد درطول تاریخ بشریت حضرت محمد (ص) بوده است اما متأسفانه شخصیت پیامبر گرامی اسلام در کاریکاتورهای روزنامه های دانمارکی به صورت خشن نمایش داده می شود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت کشورهای اروپایی در قبال این جنایات، گفت: این کشورها پرپر کردن کودکان فلسطینی را خشونت نمی دانند، اما پیامبر اسلام را با آن خلق و خوی مهربان خشن معرفی می کنند. جالب است بدانید که در 81 غزوه و سریه در زمان حضرت محمد (ص)، تنها حدود دویست و چند ده نفر از دشمنان کشته شدند.

حداد عادل ادامه داد: این دشمنی ها ما را در ادامه راه درستمان که در طول سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی کرده ایمف مصمم تر می کند.

وی با تأکید بر اینکه امروز مسلمانان جهان به قدرت سیاسی مبدل شده اند، گفت: امروز اندیشه سیاسی اسلام برخلاف توطئه جدایی دین از سیاست، به اسلام برگشته است در حالی که غرب دوست دارد اسلام مانند مسیحیت در قفس طلایی واتیکان محبوس باشد و هیچ اعتباری در تغییر و تحول جامعه نداشته باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: امروز با پیروزی انقلاب اسلامی و مفهوم ولایت، این مفهوم به اسلام بازگشته است و مسلمانان بیدار شده اند.

حداد عادل با اشاره به تأسی مردم عراق از انقلاب اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ناکامی آمریکا در عراق ناشی از درس گرفتن مردم این کشور از انقلاب اسلامی ماست. امروز دولتی برخلاف تمایل آمریکا و بر پایه خواست مردم عراق روی کار آمده است.

رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش در همایش بانوان جبهه متحد صولگرایان ابراز امیدواری کرد : مجلس آینده اعتدال و آرامش مجلس هفتم را دنبال کند.

حداد عادل با بیان اینکه مجلس هفتم دستاوردهای مهمی به همراه داشت، اظهار امیدواری کرد که مجلس آینده نیز اعتدال و آرامش مجلس هفتم را دنبال کند.

وی با بیان اینکه سرنوشت مجلس آینده به دست مردم است افزود: در مجلس هشتم تلاش خواهیم کرد تا فشار گرانی و تورم بر مردم را کم کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی این مجلس را به دنباله روی از دولت و سرسپردگی آن به دولت نهم متهم کردند، تصریح کرد: متوجه این بودیم که منظور رقبای سیاسی ما از این اتهامات چیست و لذا از هرگونه چنگ اندازی به صورت دولت اجتناب کردیم .

رییس قوه مقننه با تاکید بر اینکه تضعیف دولت چه از سوی مجلس و چه از جانب هر دستگاه دیگر حرام است ، گفت : در طول فعالیت مجلس هفتم هیچ گاه احساس نکردم که نمایندگان حرف حقی را از دولت بشنوند اما تصمیم به مخالفت با آن بگیرند. هرجا تشخیص داده شده که دولت حرف خوبی می‌زند، آن را تایید کردیم و هرجا هم که احساس کردیم می‌توانیم کار را اصلاح کنیم ، اقدام لازم را انجام دادیم.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براهمیت جایگاه زن در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ، گفت: دلیلی وجود ندارد که زنان فقط راجع به حقوق زن فکر کنند بلکه زن هم می‌تواند به عنوان یک دانشمند فکور برای جامعه در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و قانونگذاری فکر کند و به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان زن در این دوره و دوره‌های قبل مجلس تلاش زیادی برای اصلاح قوانین مربوط به زنان صورت دادند، اظهار امیدواری کرد که این روند در مجلس هشتم نیز ادامه یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن تسلیت رحلت پیامبر(ص ) و شهادت امام حسن (ع)و امام رضا (ع) ، اهانت مجدد برخی مجامع اروپایی به پیامبر را محکوم کرد و این اقدامات توهین آمیز را نشان از خشم و کینه عمیق آنها نسبت به بیداری اسلامی دانست