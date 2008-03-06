طرح کنترل سارقان سابقه دار در استان تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی؛ صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: نزدیک شدن به پایان سال باعث شده است که پلیس علاوه بر انجام کارهای روزانه خود به صورت ویژه نیز در مراکز خرید، مقابل بانکها و ... که ممکن است سارقان اقدام به کیف قاپی و جیب بری کنند، حضور پررنگ تری داشته باشند.

وی افزود: در این ایام پلیس به کنترل و نظارت بر عملکرد سارقان سابقه دار استان تهران می پردازند تا درصد جرائم احتمالی را کاهش دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در طرح ویژه پلیس که از چهارم اسفند شروع شده است، 294 سارق دستگیر شدند و تاکنون به 284 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

وی یادآور شد: 69 مورد از سرقتها مربوط به منازل، 36 مورد مربوط به مغازه ها و 169 مورد نیز مربوط به سایر انواع سرقت بوده است.

سردار اکبرشاهی از شهروندان خواست تا موارد و نکات امنیتی و ایمنی را جدی بگیرند تا افراد سودجو و سارقان نتوانند به مال آنان تجاوز کنند.