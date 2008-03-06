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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۲

طرح کنترل سارقان سابقه دار در استان تهران اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان تهران گفت: طرح کنترل سارقان سابقه دار تا پایان ایام عید نوروز در استان تهران اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی؛ صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: نزدیک شدن به پایان سال باعث شده است که پلیس علاوه بر انجام کارهای روزانه خود به صورت ویژه نیز در مراکز خرید، مقابل بانکها و ... که ممکن است سارقان اقدام به کیف قاپی و جیب بری کنند، حضور پررنگ تری داشته باشند.

وی افزود: در این ایام پلیس به کنترل و نظارت بر عملکرد سارقان سابقه دار استان تهران می پردازند تا درصد جرائم احتمالی را کاهش دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در طرح ویژه پلیس که از چهارم اسفند شروع شده است، 294 سارق دستگیر شدند و تاکنون به 284 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

وی یادآور شد: 69 مورد از سرقتها مربوط به منازل، 36 مورد مربوط به مغازه ها و 169 مورد نیز مربوط به سایر انواع سرقت بوده است.

سردار اکبرشاهی از شهروندان خواست تا موارد و نکات امنیتی و ایمنی را جدی بگیرند تا افراد سودجو و سارقان نتوانند به مال آنان تجاوز کنند.

کد مطلب 650740

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